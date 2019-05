Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a declarat, sambata seara, dupa finala Cupei Romaniei, pierduta in fata FC Viitorul, ca a ramas cu un gust amar, el considerand ca echipa sa a fost dezavantajata de arbitri, informeaza News.ro.Citește și: Eric de Oliveira a plans de fericire dupa…

- Viitorul a câstigat, sâmbata seara, Cupa României, dupa finala cu Astra Giurgiu, scor 2-1. Ultimul act s-a jucat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si a fost decis dupa 120 de minute.

- La zece ani de la înființare, FC Viitorul a reușit sa câștige în premiera Cupa României. Echipa lui Gheorghe Hagi a învins-o în finala pe Astra Giurgiu, scor 2-1 dupa prelungiri. Condusa cu 1-0 la pauza, dupa o execuție de excepție din lovitura libera a lui Alibec,…

- ASTRA - VIITORUL // Zi perfecta pentru fotbal la Ploiești, acolo unde Astra Giurgiu și Viitorul se lupta in cea de-a 81-a finala a Cupei Romaniei. Desfașurata pe teren neutru, dar nu in București, așa cum s-a intamplat frecvent dupa inaugurarea Național Arena din 2011, partida a starnit un interes…

- In urma cu doi și o zi, noii arene Ilie Oana, din Ploiești, i se trasase sarcina, cum suna pe vremuri limba de lemn, sa gazduiasca finala Cupei Romaniei, stadionul local, cu 15.000 de locuri, fiind apreciat numai bun pentru a primi doua echipe, Astra Giurgiu și FC Voluntari, calificate in ultimul act…

- Finala Cupei Romaniei din ediția 2018/2019 se va disputa sambata, 25 mai, de la ora 20:00, intre Astra Giurgiu și FC Viitorul. Partida dintre cele doua va avea loc pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiești.

- FC Viitorul da, sambata, ultima batalie a stagiunii, una foarte importanta de altfel. Avand asigurata calificarea in cupele europene, formatia constanteana se pregateste sa-si treaca in palmares, in premiera, un trofeu de calibru: Cupa Romaniei. Doua echipe care nu au contat, anul acesta, in lupta pentru…

