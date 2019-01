Stiri pe aceeasi tema

- Un calugar evlavios, care statea seara dupa Slujba de Utrenie și citea psalmi, a gasit, intr-o seara, in Psaltire scris: „O mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut si ca straja noptii.”(P.s 89:4) Și s-a intrebat in sinea lui: „Ce-o fi asta? Cum cantarește Dumnezeu anii aștia?”…

- Daca moartea trebuie sa te ia pe tine, te ia de unde trebuie sa te ia. Era si o istorioara a marelui carturar Antonie Plamadeala. “Un calif statea in gradina lui de trandafiri, savura un trabuc si o vede pe moarte cu coasa. S-a speriat tot, tot, a fugit rapid in seraiul lui, s-a imbracat, The post…

- Cautati-Ma in sarbatori, ca sa nu ma cautați in zi de paguba! Sa ințelegi ca nu mananci cu doua linguri, ca nu moștenești pamantul, trebuie sa ințelegi ca nu traiești veșnic… Deci, cautați imparatia lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adauga voua! Sa ciulim urechile spre chemarea Lui cea sfanta.…

- “Putem pierde orice, afara de suflet, caci, daca ne ramane acesta, inca n-am pierdut nimic.” Sufletul ramane o mare Taina! “Sufletul este și va ramane pentru viața de aici o mare taina, ascunsa vremelnic in trupul omenesc.” El este duh așezat de Dumnezeu in om și este partea prin care ființa noastra…

- Daca tu nu postești și te plangi ca ești pacatos, daca tu nu te inchini și spui ca ești pacatos, n-ai vazut biserica in viața ta și ești pacatos, nu ai auzit o rugaciune in viața ta, nu te-ai spovedit niciodata și nu te-ai inchinat seara la culcare…pot sa va spun sincer ca ne-au depașit The post Noi…

- Confuzia mare a multor creștini este in a reduce sau a asemui postul cu dieta, nutriția, regimul de slabitori, un mod de viața cumpatat, cu viața vegana ori yoghina. Ele au ceva comun, ca forma alimentara, insa, postul bisericii este net superior ca treapta de infranare, avand in componența scopul sacru:…

- “Ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta!” “Asa incat, nu mai sunt doi, ci un trup.“(Mt. 19: 3-6). DESPARTIREA. Am vazut foarte multe divorturi in care nu neaparat a stat greseala la baza. O sa va dau un exemplu in care am judecat o situatie la rece (care exista si astazi): O familie exemplara! The…

- Biserica poate castiga spiritual prin indreptarea unui intelectual care poate fi oglinda multor oameni! Ca spun oamenii: mai, l-am vazut pe judecator la biserica, l-am vazut pe profesor la biserica, l-am vazut pe director la biserica, l-am vazut pe doctor la biserica. Da, e imaginea aia romaneasca,…