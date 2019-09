DACA CCR (Curtea Constitutionala) NU INTERVINE DE URGENTA, ALEGERILE PREZIDENTIALE si DEMOCRATIA SINT COMPROMISE!

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a dispus inregistrarea de catre Biroul Electoral Central (BEC) a candidaturii omului de afaceri Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din noiembrie. Potrivit unui comunicat al CCR transmis luni AGERPRES, Curtea a admis contestatia formulata impotriva…

- Duminica, Biroul Electoral Central a respins candidatura la alegerile prezidentiale a lui Miron Cozma.Miron Cozma a avut probleme cu semnaturile, mai precis din cele 300.000 de semnaturi pe care le a adus, BEC a eliminat numeroasele copii xerox din dosar. Astfel, din necesarul minim de 200.000, Cozma…

- Viorel Catarama a declarat, sambata, dupa ce Biroul Electoral Central a respins candidatura sa la prezidențiale, ca a contestat decizia la Curtea Constituționala deoarece este "profund nelegala" și bazata pe aprecieri subiective. "Este o decizie profund nelegala și am contestat-o deja la Curtea…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu a strans numarul de semnaturi necesar inscrierii in alegerile prezidențiale. Alexandru Cumpanașu a adunat circa 300.000 de semnaturi și iși va depune duminica seara candidatura la BEC. Pentru intrarea in cursa are nevoie ca 200.000 de semnaturi sa fie valide.El…

- Joi, 19 septembrie, la orele pranzului, candidatul PSD la președinția Romaniei, Viorica Dancila, si-a depus oficial, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale – și semnaturile necesare. Organizatia PSD Dambovita a strans 47.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai…

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres al Dreptei Liberale, organizat in municipiul Botosani. Catarama a fost sustinut in unanimitate prin…

USR Satu Mare a demarat, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la presedintie, a anuntat presedintele organizatiei municipale, Radu Panait, intr-o conferinta de presa, anunța AGERPRES.