- Academia Amercicana de Film a anunțat recent care este lista nominalizarilor la Premiile Oscar 2019. Fastuoasa ceremonie va avea loc pe 24 februarie. Va fi pentru prima data cand Oscar-urile nu vor avea o gazda unica și prezentarea se va baza pe o intreaga echipa de prezentatori.

- Eurespal interzis. Eurespal, sirop de tuse pentru copii, dar și comprimatele pentru adulți, a fost retras de pe piața, la fel și alte medicamente ce conțin fenspirida. Medicii susțin ca administrarea de Eurespal la copii, dar și la adulți, poate provoca afecțiuni cardiace.

- In coaliție și la Guvern se discuta de aproape doua luni despre OUG privind recursul in anulare. Efectele acestei OUG i-a avantaja pe Liviu Dragnea, Darius Valcov, dar și alți grei politici. Cele mai multe dintre dosarele greilor din politica, daca vor fi rejudecate, se vor incheia rapid pentru ca…

- Thrillerul politic „El Reino”, de Rodrigo Sorogoyen, a primit cele mai multe trofee la gala premiilor Goya, care a avut loc sambata seara la Sevilia, unde lungmetrajul „Campeones” al lui Javier Fesser a fost desemnat cel mai bun film. Ceremonia a fost marcata de momente speciale, de discursuri politice,…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lui decembrie 2018, de 9.184 persoane, in crestere usoara, cu 13 persoane, fata de finele lunii precedente, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Cei mai multi, respectiv 3.629, erau beneficiari ai…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a fost desemnata principala favorita a Openului Australiei la tenis, primul turneu de Grand Slam al anului, la care Mihaela Buzarnescu va fi cap de serie numarul 25, conform listei comunicate joi de organizatori.

- Aproximativ 350 de locuri de munca vacante sunt anunțate de AJOFM Prahova pentru zona Ploiești și sudul județului și aproape 400 in Campina și pe Valea Prahovei. Și in zona Valenii de Munte, peste 250 de prahoveni au posibilitatea sa se angajeze in aceasta perioada.

- Bohemian Rhapsody, filmul care spune povestea lui Freddie Mercury, celebrul solist al trupei britanice Queen se afla printre filmele nominalizate la Globul de Aur. Și actorul Rami Malek, cel care il intruchipeaza pe Freddie este printre nominalizații la categoria cel mai bun actor.