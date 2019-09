Daca Basescu “Petrov” este turnator, daca Ponta este securist SIE, oare Iohannis ce-o fi ?!

Stiri pe aceeasi tema

- Din declarația lui Traian Basescu fața de decizia instanței Curții de Apel, potrivit careia a colaborat cu Securitatea, razbate disperarea.Fața de aceasta decizie, odata cu anunțul ca o va contesta la Inalta Curte, Basescu se apara intr-un fel care nu ii este specific, care nu are nimic din…

- UPDATE ORA 15.00 Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au constatat, vineri, ca fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitatii. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casație și Justiție. Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu…

- Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu a colaborat sau nu cu fosta securitate. Este vorba despre dosarul cunoscut sub numele “Petrov”, numele sub care Traian Basescu ar fi semnat note catre fosta securitatea pe vremea cand era student. Acțiunea impotriva fostului președinte a fost…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaboratorul Petrov al fostei Securitati, asa cum CNSAS in acuza. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul presedinte. In fata instantei, fostul presedinte a declarat, ca nu a stiut ca serviciul…

- Traian Basescu a declarat, joi, in fața instanței de la Curtea de Apel București, unde se judeca dosarul sau cu CNSAS, ca nu a știut niciodata ca i s-ar fi alocat un nume conspirativ și a subliniat ca rapoartele sale sunt semnate „capitan Traian Basescu”. „Niciodata n-am știut ca mi s-a dat un nume…

- Curtea de Apel București a ramas in pronunțare, joi, dupa ce a ascultat punctele de vedere ale CNSAS și ale lui Traian Basescu. Consiliul il acuza pe fostul sef al statului ca a colaborat cu Securitatea, Basescu spune ca nu este adevarat. CNSAS invoca doua note scrise de Basescu și care sunt semnate…

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut joi in sala de judecata, la Curtea de Apel București, in dosarul „Petrov” in care CNSAS il acuza ca a colaborat cu Securitatea, sa fie supus unui interogatoriu al judecatorului.Curtea a admis cererea și s-a trecut la ascultarea lui Basescu. Judecatorul…