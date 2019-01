Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii in varsta de 2, 5 si 11 ani au fost preluati in regim de urgenta de reprezentantii Directiei pentru Protectia Copilului Vaslui, dupa ce fata mai mare a sunat la numarul de urgenta 112 si a cerut sprijin din partea autoritatilor, spunand ca tatal ii neglijeaza si are un comportament agresiv.…

- Decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria a luat prin surprindere o lume intreaga, a dus la demisia șefului Pentagonului, James Mattis, și a generat noi critici din toate parțile la adresa președintelui american. Dar Reuters a dezvaluit acum ca președintele turc Recep Erdogan…

- Polițiștul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un anunț umanitar prin care iși roaga prietenii virtuali sa ii ajute colega. Georgiana Balan, care lucreaza la Serviciul de Investigații Criminale, a fost diagnosticata cu cancer și peste o luna urmeaza sa nasca. Georgiana are 30 de ani și…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si prima doamna, Melania Trump, au primit telefoane in Ajun, la Casa Alba, de la copii nerabdatori sa afle unde se afla Mos Craciun in ziua in care ofera daruri, potrivit The Guardian, potrivit News.ro.Intr-o conversatie, Trump l-a intrebat pe Coleman, in varsta…

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 6 decembrie 2018, apelul restrans de ...

- Membrii Parlamentului Marii Britanii investigheaza impactul așa-numitei “mode rapide" intreband firmele cum reușesc sa justifice prețurile așa de scazute, potrivit BBC. Nume mari din retail spun ca vand haine foarte ieftine datorita modelului de business.

- Oamenii de stiinta au descoperit ca exista un aliment care distruge mai rau ficatul decat o face alcoolul. Este vorba despre un alimente pe care milioane de romani il consuma zilnic. Cercetatorii au dezvaluit este ca zaharul poate fi mai nociv pentru ficat mai mult decat alcoolul.