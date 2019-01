Daca ar fi sa aleaga din nou, britanicii nu ar mai vrea sa plece din UE - sondaj

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, informeaza The Guardian. Potrivit publicatiei, sefii politiei nord-irlandeze…

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de Parlamentul de la Londra, a dat asigurari, miercuri. ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie,…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de iesire din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). "Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune Curtii de Justitie sa declare ca Articolul…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Consiliul European se va reuni intr-o sesiune extraordinara, duminica, pe agenda fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), reuniune la care va participa si presedintele Klaus Iohannis. Membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune". Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze…

- Marea Britanie trebuie sa organizeze un referendum pentru a permite cetațenilor sai sa voteze daca prefera ieșirea din Uniunea Europeana fara un acord sau ramanerea in Blocul comunitar, a reiterat joi fostul premier britanic Tony Blair, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax.…