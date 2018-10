Daca ai asigurare RCA nu inseamna ca nu esti si bun de plata. Cum si in ce conditii se aplica regresul in cazul unei polite RCA?

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 4 septembrie, Primaria Baia Mare a incheiat contractul subsecvent nr. 4 atribuit in baza contractului-cadru nr. 9844/06. 03. 2018 cu Asocierea SC Antrepriza Reparatii si Lucrari – ARL Cluj SA – SC Construrom SA – SC Nord Vest si Servicii SRL privind executarea lucrarilor de “Gestiune, intretinere…

- ANAF va trimite pana la 15 noiembrie deciziile de impunere pentru ultimii 5 ani, care centralizeaza in cazul fiecarei persoane restanțele catre stat pentru acest interval. Termenul limita pentru plata va fi luna martie, la fel ca in cazul celor care au depus Declarația Unica, dar daca persoanele cu…

- „Cred ca in maximum 5 ani vom avea si in domeniul GDPR amenzi de milioane de euro”, spune avocatul clujean Ciprian Paun. El a explicat in ce consta temutul regulament GDPR, legea adoptata la nivelul UE care prevede sanctiuni drastice pentru firmele si institutiile publice care gestioneaza informatii…

- Cei care au fost condamnati pentru infractiuni usoare sau mai putin grave vor putea achita jumatate din valoarea amenzilor in trei zile lucratoare si nu in 72 de ore, cum este in prezent.Guvernul a avizat pozitiv o initiativa legislativa privind modificarea Codului Penal.

- "Da, ieri mi-am intrerupt concediul si am fost prezenta la MAI pentru ca stiu ce inseamna responsabilitatea functiei publice, nu inseamna ca am intrervenit in vreun fel. Invit public sa iasa orice angajat al MAI de la orice nivel care a primit un ordin direct de interventie operativa din partea ministrului…

- Lucian Dinița, fostul șef al Poliției Rutiere , considera ca legea nu ii permitea șoferului cu numar de inmatriculare anti-PSD sa circule, insa pune sub semnul intrebarii activitatea polițiștilor care, deși l-au mai oprit pe barbat, nu l-au sancționat, luand masura abia dupa cateva zile,…

- In data de 20 iunie, Primaria Baia Mare a incheiat contractul subsecvent nr. 2 atribuit in baza contractului-cadru nr. 9844/06. 03. 2018 cu Asocierea SC Antrepriza Reparatii si Lucrari – ARL Cluj SA – SC Construrom SA – SC Nord Vest si Servicii SRL privind executarea lucrarilor de “Gestiune, intretinere…