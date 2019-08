Dacă aflați că băiatul dvs e gay, îl mai primiți în casă? Caz discutat cu un psiholog Si va alege! Intrebarea mea este alta. De ce trebuie sa faca asta? Din cauza ca noi, cei heterosexuali, nu putem fi decat asa? Ei nu par a se revolta si nici nu cer interzicerea orientarii noastre. Si nu, nu pentru ca ar fi minoritari, niciodata nu vom sti cu adevarat numarul celor ce sunt diferiti, atat timp cat societatea ii va blama, ci pentru ca nu sunt afectati de acest fapt si pentru ca e absurd sa dai o lege prin care sa decizi tu pentru celalalt pe cine sa i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 33 de ani care locuia cu parintii pe Sararie, fiind in depresie, a decis sa-si incheie socotelile cu viata. Insa el a ales sa-si inchirieze o garsoniera in care sa-si puna planul in aplicare. A redactat si un bilet de adio, rugandu-l pe cel mai bun prieten al lui sa se ocupe de inmormantare.…

- In jurul orei 19.00, cel care a oripilat o comunitate intreaga violand si mai apoi omorand o fetita de 5 ani a fost prins de politisti. Baiatul, in varsta de 17 ani, a ridicat in urma unei actiuni de amploare desfasurate miercuri, 26 iunie, la Cuprom. Din primele informatii, acesta a fost retinut pentru…

- Potrivit prim-adjunctului sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea, cei doi copii se aflu la joaca pe malul raului Sebes. 'Din cauza faptului ca a crescut debitul foarte mult ca urmare a deversarii controlate a barajului de la Petresti, minorii au fost surprinsi…

- Un copil in varsta de 13 ani este cautat joi seara de scafandri intr-un baraj de pe raul Olt. Acesta plecase la scaldat pe raul Olt, in localitatea Daești. Potrivit Agerpres, copilul ar fi fost luat de curenți. Baiatul se afla impreuna cu alți trei tinberi, care au reușit sa iasa din apa. Aceștia au…

- Un copil de 11 ani este cautat de autoritațile din Timiș, in aceasta seara, dupa ce baiatul a plecat la scaldat intr-o balta din localitatea Lunga, comuna Comlosu Mare, si nu s-a mai intors. "Au fost alertate si forte din alte patru subunitati si se intervine la fata locului cu doi ofiteri, 22 de subofiteri,…

- Trupurile a trei dintre cei patru copii cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani luati de viitura la Sangeru, in Prahova, au fost gasite. Sambata, a fost gasiti fetita de 9 luni si baitul de sase ani. Anterior, fusese gasita in stop cardio-respirator o fetita de trei ani, care nu a raspuns manevrelor…

- Un copil in varsta de 11 ani s-a inecat, in dupa amiaza zilei de duminica, intr-un lac din satul Ciunicea, raionul Florești. Baiatul iși anunțase tatal ca merge la pescuit, se arata intr-un comunicat de la politie.

- O femeie din cartierul galatean Micro 17, aflata in depresie post-partum, este suspectata ca si-ar fi strangulat bebelusul de opt luni, dupa care si-a taiat venele. Potrivit medicului Catalin Timpau de la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean Galati, starea micutului este grava. ‘Starea copilului…