Timișorenul DaBrix a lansat piesa Don’t Look Back, melodia fiind realizata intr-un studio din Las Vegas alaturi de producatorul Nick Kamarera. „Piesa este despre relații, viața in general, mesajul de baza fiind «don’t look back, it’s a rollercoaster». O fapta facuta se va repeta, sau un om nu se schimba niciodata …oricat ai incerca… te […] Articolul DaBrix a lansat piesa „Don’t Look Back“: „Scena de party in Timișoara a evoluat extraordinar de mult, mai ales in industria muzicii underground“ VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .