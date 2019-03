Dă-ți voie să fii fericit chiar acum: Opt pași spre fericire Viata are atatea posibilitati, tu poti fi mult mai mult decat propriile limite pe care ti le trasezi singur. Poti gasi ceea ce cauti daca ai curajul sa o iei din loc. Cu pasi mici, dar siguri. O sa te trezesti intr-o zi ca te uiti in urma si vei fi surprins de cate drumuri ai strabatut, fara ca macar sa-ti dai seama. Ar putea exista fericirea fara tristete sau durerea fara putina placere? Ar putea existafara tristete saufara putina In toate cartile de psihologie din lume scrie ca una fara cealalta nu exista. Suferinta, vorbim de suferinta usoara sau moderata, nu de marile suferinte, ne da sentimentul ca suntem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

