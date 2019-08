Da mai faceți ceva cu duhoarea pestilențială din Carei! Garda Națională de Mediu așteaptă izbucnirea unui focar de infecție? AER IRESPIRABIL la CAREI! Garda de Mediu a venit și a amendat firma careiana ce produce biogaz dar nu a inlaturat cauza ce produce aceasta duhoare insuportabila. Este o bataie de joc la adresa careienilor iar administrația Kovacs-Keizer-Beko se face ca nu simte nimic și așteapta ca alții sa intervina pentru a nu strica bunele relații cu cei carora le-a semnat autorizația de funcționare. Tupeul celor trei udemeriști care conduc orașul merge pana la a aviza ștergerea comentariilor careienilor care semnaleaza anumite aspecte defavorabile lor. Și totul pe bani publici! Firma care produce biogaz a… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

