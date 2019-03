Stiri pe aceeasi tema

- Niciuna dintre cele 157 de persoane aflate la bordul unui avion al companiei Ethiopian Airlines prabusit in zbor spre Nairobi nu a supravietuit, a anuntat duminica televiziunea de stat etiopiana, scrie Agerpres

- Avion prabusit, avea 157 pasageri la bord. Toți pasagerii au murit. Anuntul TRAGEDIEI a fost facut de premier Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prabușit, duminica dimineața. Anunțul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed. Zborul ET 302 s-a prabusit…

- Parintele Filimon a murit in mod tragic alaturi de soția sa, intr-un accident petrecut pe DN 21, aproape de Slobozia Noua. Ce doi se intorceau de la Ierusalim, cand mașina a intrat pe contrasens și s-a izbit de un camion.

- Un elicopter militar al Etiopiei cu 23 de persoane la bord s-a prabusit intr-un complex al Natiunilor Unite din Africa. In consecinta, cel putin trei membri ai echipajului au murit, iar 10 pasageri au fost raniti, dintre care trei sunt in stare critica.

- Un sofer de 85 de ani, aflat la volanul unui autoturism Suzuki, a intrat pe M5, in directia Szeged, la Kiskunfelegyhaza, dar la scurt timp a realizat ca a gresit directia si a intors pe autostrada, izbindu-se frontal cu un autoturism Renault condus de un roman, scrie delmagyar.hu. Soția soferului…

- Cel putin patru persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un elicopter a intrat in coliziune in zbor cu un avion usor, in Muntii Alpi, in nord-vestul Italiei, in apropierea frontierei cu Franta, afirma surse citate de presa italiana.

- Poetul Emil Brumaru a murit, sambata seara, la varsta de 80 de ani, a anuntat scriitorul Liviu Antonesei pe blogul sau. „In noaptea asta, cu putin inainte de miezul noptii, poetul Emil Brumaru s-a retras in rezervatia de ingeri. E greu sa scriu, am amintiri cu el de peste 45 de ani (…) . Emil implinise…

- Accident aviatic intr-o provincie din Sudan. Sapte oficiali au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit. Presa locala scrie ca exista si cateva victime care au fost ranite, dar numarul exact nu se cunoaste.