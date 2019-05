Stiri pe aceeasi tema

- Mircea este una dintre cele mai ravnite ispite masculine de la „Insula Iubirii”. Dupa ce sezonul trecut s-a indragostit de Mirela, acum acesta a facut o noua cucerire. Este vorba despre Teodora, iubita lui Eusebiu și considerata cea mai matura dintre concurente. Invitat in cadrul emisiunii de la Antena…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Mircea, una dintre ispitele masculine din cel de-al cincilea sezon al show-ului Insula Iubirii, și-a spus parerea despre concurentele din emisiune. Mircea a afirmat ca noile concurente din cel de-al cincliea sezon al emisiunii Insula Iubirii au fost reticente in momentul in care s-au cunoscut. "Bai,…

- A inceput cel de-al cincilea sezon al reality show-ului ”Insula Iubirii”, iar printre concurenții care au venit sa-și testeze dragostea este Teodora, o tanara in varsta de 34 de ani, care formeaza un cuplu cu Eusebiu de mai bine de un an de zile.

- Mirela Baniaș, cunoscuta telespectatorilor de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a afișat blonda in fața prietenilor sai din mediul online. Transformarea este spectaculoasa. Pe contul sau de socializare, Mirela Baniaș a postat o fotografie in care apare așa cum o știe toata lumea, și anume…