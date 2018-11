Stiri pe aceeasi tema

- Etapa urmatoare, la Iasi, pe 25 noiembrie, FCSB se va putea baza din nou pe serviciile fundasului central Mihai Balașa, 23 de ani, care a absentat in ultimele doua luni. Acesta s-a accidentat in meciul cu Dunarea Calarasi, 2-0, disputat pe 23 septembrie Planici si Stan s-au reaccidentat in derby-ul…

- Filipe Teixeira are 38 de ani, dar a fost unul dintre remarcații derby-ului de aseara, dintre Dinamo și FCSB, terminat la egalitate, 1-1. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca sponsorul lui FCSB, City Insurance, a cerut ca portughezului sa-i fie prelungit contractul. Mai mult, chiar ei vor plati…

- Flavius Stoican, 42 de ani, antrenorul celor de la Poli Iași, sare in apararea lui Laurențiu Rus. 33 de ani, care a comis un fault oribil asupra lui Valentin Mihaila in meciul Poli Iași - CS U Craiova de vinerea trecuta, incheiat 0-3. "Nu a trecut si nu trece printr-un moment bun. Regreta gestul respectiv,…

- Remiza alba cu gust de infrangere de la Chiajna a dinamitat situația și așa incordata la Dinamo. Fanii roș-albi și-au pierdut rabdarea de prin minutul 60 cu fotbaliștii lui Mircea Rednic și i-au apostrofat la greu. Și, cum nu era de ajuns, atmosfera a luat foc la schimbarea lui Armando Cooper. E foarte…

- Armando Cooper (30 de ani - mijlocaș) și Jaime Penedo (37 de ani - portar) au pornit revolta la Dinamo dupa scandalul din timpul și de la finalul meciului cu Chiajna, termina la egalitate, scor 0-0. Ambii au cerut rezilierea contractului cu Dinamo, fiind afectați dupa scenele rasiste de la meciul de…

- Florin Bratu, antrenorul cu care Dinamo a inceput sezonul, s-a ințeles cu Aerostar Bacau, dupa o zi plina, in care a negociat și cu U Cluj. Tehnicianul a explicat raționamentul mutarii la echipa din liga secunda. "Nu consider ca aceasta mutare este o retrogradare a mea. Trebuie sa muncesc pentru a…

- Numit la conducerea tehnica in luna februarie a acestui an, Florin Bratu a debutat pe banca ros-albilor in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, 0-1 cu CS U Craiova, a adunat 11 victorii, o remiza si doua esecuri, sezonul trecut, in 14 partide programate in campionat (play-out) si trei victorii,…

