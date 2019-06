Stiri pe aceeasi tema

- Pana sambata, 15 iunie, intre orele 8.00 și 17.00, echipele Citadin SA vor continua sa faca reparații, in funcție de condițiile meteorologice, la carosabilul și bordurile de pe strada Otilia Cazimir, intre intersecția cu strada Zmeu și intersecția cu strada Elena Doamna. In perioada menționata traficul…

- Specialiștii, coordonați de șef lucrari dr. Ruxandra Sava-Roșianu, vor evalua starea de sanatate orala a copiilor din toata Romania. Peste 2.000 de copii din toate regiunile Romaniei vor fi evaluați de specialiști pentru a stabili exact care sunt masurile de tratament și prevenție care trebuie aplicate…

- Lucrarile la podul peste Bahlui care va lega zona Cicoarei de cartierul Alexandru cel Bun se vor finaliza pana la sfarșitul acestui an. Acestea au inceput in luna februarie, compania care le executa fiind Geiger Transilvania SRL in cadrul unui contract in valoare de 6,5 milioane de lei, fara TVA. Podul…

- Un copil de 3 ani a murit dupa ce a cazut in fosa septica a unei scoli din judetul Iasi, Romania. Baiatul urma sa mearga la gradinita abia din toamna, dar conducerea scolii ii convinsese pe parinti sa-l aduca la cursuri, ca sa se obisnuiasca.

- Daniela Mitrofan, reprezentata asociatiei, spune ca protestul de marti se va incheia la ora 17.00 si ca va continua in aceeasi forma inca doua zile, de la ora 10.00. Acesta spune ca a demarat protestul alaturi de ceilalti membri ai asociatiei, toti absolventi de UAIC, pentru a apara imaginea institutiei…

- Parteneriatul dintre McLaren și Lego continua cu un nou produs special: un exemplar Senna in marime naturala fabricat din 467.854 de piese Lego. 42 de specialiști au fost angrenați in acest proiect, iar aceștia au avut nevoie de 4.935 de ore pentru dezvoltarea, selectarea și asamblarea pieselor Lego.…

- Dupa cazul recent din Iasi, unde un invatator a dat calificativul ”Suficient” unui elev de clasa a doua caruia i-a corectat cuvantul ”patinoar” scris corect, un parinte face un apel public catre profesori, cerandu-le sa verifice daca elevii stiu sa rezolve temele cu care se duc la scoala. Pentru ca,…

- La ora inceperii protestului #șieu pentru Autostrada in Moldova, centru orașului Piatra Neamț a fost blocat de mașini, șoferii claxoneaza in semn de protest, iar in fața Teatrului Tineretului s-au adunat cateva sute de persoane. Doua mașini de poliție doar asista, pentru ca, oricum nu pot face nimic…