- Cyril Ramaphosa a devenit președintele Africii de Sud dupa ce fostul preșdinte, Jacob Zuma, a demisionat joi seara, scrie BBC News. Considerat de mulți urmașul lui Nelson Mandela, noul președinte s-a retras din politica mai mulți ani pentru a se dedica afacerilor. Noul președinte a fost singurul candidat…

- Președintele Africii de Sud a demisionat, dupa mai multe zile de tensiuni și conflicte cu propriul partid. Jacob Zuma și-a anunțat demisia „cu efect imediat”, cedand astfel ordinelor formațiunii sale politice, Congresul National African (ANC), relateza BBC News. „Am decis sa demisionez cu efect imediat…

- Dupa ce informatia a stârnit un val de critici, marea majoritate a clujenilor nefiind de acord cu aceasta masura, primarul Emil Boc vine cu explicatii. “De saptamâna viitoare, din 19 februarie, acesti posibili cetateni eligibili pot depune la Directia de Protectie Sociala…

- Wiese si-a redus participatia din cadrul Steinhoff, implicat intr-un scandal de ordin contabil, de la 21%. Averea neta a lui Wiese, in varsta de 76 de ani, a suferit mai mult de o injumatatire la 2,3 miliarde de dolari in urma prabusirii actiunilor retailerului. La inceput, Steinhoff International…

- In multe cazuri, salariile din sistemul public le depasesc pe cele din mediul privat pentru specializari ori calificari identice. Si de multe ori, la privat se munceste mult mai mult, chiar daca salariul e mai mic. După aplicarea noii legi a salarizării, unor bugetari li s-au mărit salariile…

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- Patronul unuia dintre cele mai mari grupuri de constructii din Thailanda si unul dintre cei mai bogati oameni din tara a fost arestat luni pentru uciderea de animale protejate, inclusiv a unei pantere negre, intr-un parc national din vestul tarii, au informat marti autoritatile, citate de AFP si DPA.…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene trebuia sa ajunga astazi in penitenciar, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu, insa acesta e de negasit, scrie Actual de Cluj. Politia a transmis un comunicat de presa, anuntand ca Bene a…

- Cluj-Napoca, 31 ian /Agerpres/ - Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu si trebuia sa fie depus la Penitenciarul Gherla.…

- Departamentul de Finante al SUA a publicat marti o lista cu oficiali si oameni de afaceri rusi - in total, 210 persoane: 114 oficiali si 96 oameni de afaceri - considerati ca facand parte din cercul de persoane apropiate presedintelui Vladimir Putin si care ar putea fi supusi sanctiunilor ca parte a…

- "Ingvar Kamprad s-a stins in pace in casa lui din Smaland. El s-a nascut in 1926 in Smaland si a fondat Ikea a 17 ani", a anuntat IKEA Suedia. Firma sa are acum 190.000 de angajati in intreaga lume si genereaza o cifra anuala de afaceri de 38 de miliarde de euro.

- Viitorul Guvern Dancila promite continuarea programului Start-Up Nation cu granturi de pana la 200.000 de lei pentru cate 10.000 de firme mici si mijlocii pe an, pana in 2020, dar si noi programe de ajutoare de la stat pentru antreprenorii romani care fac investitii. In schimb, toate firmele din Romania…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea vineri ca Radu Oprea, propus de Comitetul Executiv National pentru portofoliul Mediului de Afaceri, va face performanta. "Ilan Laufer a facut o figura foarte buna si am convingerea ca si noul ministru Radu Oprea va face performanta…

- "Voi atrage atentia si noului Guvern" Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca în acest sens va avea discutii cu Guvernul si…

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- ”Oameni cu suflet bogat” vor pasi vineri seara, incepand cu ora 18.00, in studioul Arges TV, pentru a va prezenta melodii populare, de aceasta data, din doua zone etnofolclorice diferite: Andreea GOȘOIU si Alin PAVELESCU. Tanara interpreta de muzica populara, Andreea GOȘOIU, nascuta…

- Klaus Iohannis a anunțat ca e de acord cu PSD și accepta sa o propuna pe Viorica Dancila drept premier și o mandateaza pentru formarea unui nou Guvern. Iohannis a declarat ca a luat decizia dupa ce a consultat opinia publica, citind mesajele de pe rețelele de socializare.”Am ascultat foarte…

- William Kidd s-a nascut si a crescut in Scotia, la sfarsitul anilor 1600. A fost un respectat navigator si negustor care si-a stabilit resedinta in Colonia New York City. A lasat in urma legenda unei comori fabuloase.

- Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg. Indicele Bloomberg al miliardarilor, care include…

- Fostului demnitar (care in prezent este in penitenciar, unde ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea pentru o alta fapta de coruptie) i se pune in sarcina, de catre procurorii DNA, faptul ca ar fi cerut spaga de 1.264.000 de lei pentru a trage sforile in atribuirea unor contracte de lucrari publice. Banii…

- Mai mult de 5.000 de peruani au manifestat luni seara la Lima, in ciuda sarbatorilor de Craciun, pentru a denunta gratierea acordata fostului presedinte Alberto Fujimori si au cerut demisia actualului sef de stat, pe care-l acuza ca a negociat politic aceasta masura, relateaza News.ro citand AFP.

- Cele mai bogate persoane din Europa sunt un grup mixt. Unii dintre aceștia dețin averi derivate din dinastii vechi de secole, in timp ce alții sunt antreprenori care au inceput de jos pentru a-și construi averea.

- Guvernul a aprobat suplimentarea de posturi pentru Centrala Ministerului Afacerilor Externe si pentru reteaua sa externa, in contextul necesitatii dinamizarii activitatii specifice a institutiei pe parcursul exercitarii Presedintiei Consiliului UE.Potrivit unui comunicat de presa al Executivului,…

- Președinții raioanelor din Republica Moldova pot concura pe picior egal cu demnitarii care declara, mai mult sau mai puțin, averi impunatoare, raportate la veniturile și condițiile de viața a multura dintre concetațenii noștri. Un material realizat de moldnova.eu, scoare la iveala traiul boieresc al…

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- 30 de oameni de afaceri si 24 firme, din judetele Moldovei si Bucuresti au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Vaslui intr-unul dintre cele mai aple dosare de evaziune fiscala si spalarea banilor, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- Primul presedinte al Parlamentului, Alexandru Mosanu a fost petrecut pe ultimul sau drum. Cateva sute de oameni, inclusiv vicepresedintii Parlamentului Iurie Leanca si Vladimir Vitiuc, prim-ministrul Pavel Filip, deputati, ministri, diplomati, fosti si actuali demnitari de stat, oameni de cultura…

- O socioloaga din SUA a stat opt ani printre managerii averilor celor mai bogați oameni din lume, cunoscuți ca 1%. Brooke Harrington a publicat apoi o carte care arata cat de diferit traiesc acești oameni și cat de mult ne impacteaza viețile de zi cu zi, scrie digi24.ro.

- Multi dintre cei mai bogati oameni din lume, fie ei celebritati sau doar oameni de afaceri, au decis sa nu-si lase averile impresionante pe mana copiilor lor. Printre cei care au luat aceasta hotarare radicala se numara si magnati precum Bill Gates, Mark Zuckerberg si Warren Buffett, al doilea cel mai…

- Cand parintii tai sunt unii dintre cei mai bogati oameni din lume, cu siguranta duci o viata prospera, lipsita de grijile financiare. Cu toate acestea, copiii unora dintre cei mai bogati IT-isti din lume duc o viata normala, de adolescenti, fiind implicati si in activitati filantropice.

- Laura Kovesi a declarat, intr-un interviu acordat acestui post de televiziune, ca politicieni și oameni de afaceri se opun campaniei anticorupție. Remarcile sale survin intr-un context in care parlamentarii romani dezbat un proiect de lege care ar putea pune sistemul judiciar sub control politic,…

- Fostul vicepresedinte al statului Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s-a intors in tara, miercuri, cu scopul de a se pregati pentru numirea in functia de presedinte interimar, informeaza site-ul agentiei Associated Press News.Demiterea lui Emmerson Mnangagwa, in varsta de 75 de ani, din functia de…

- „In prima zi a vizitei oficiale la Cairo, demnitarul roman a avut o intrevedere cu doamna Sahar Nasr, ministrul Investitiilor si Cooperarii Internationale, in cadrul careia au fost prezentate rezultatele recente ale economiei romanesti fiind subliniat nivelul de crestere al PIB cu 7% in primele…

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…