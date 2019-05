Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca grupurile parlamentare din opozitie asteapta votul de la alegerile europene inainte de a depune o motiune de cenzura, care ar putea fi inaintata pana la sfarsitul lunii iunie."Daca vom iesi invingatori la alegerile europene, acest lucru va declansa…

- Funcționarii electorali au început numararea buletinelor de vot joi dimineața, la o zi dupa începerea alegerilor, considerate un test pentru partidul aflat la putere (Congresul Național African), scrie Reuters. Alegerile pentru Adunarea Naționala și pentru parlamentele din provincii…

- Discuția a fost purtata in platoul Romania Tv, duminica seara, in condițiile in care se vorbea de o posibila candidatura a premierului Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. ”Nimic nu este exclus. Insa, eu cred ca cel puțin partidele mari de la noi ar trebui sa aiba curajul sa procedeze…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a comentat hotararea Curtii Constitutionale, ce prevede ca alegerile anticipate nu se pot desfasura in cadrul altui sistem electoral, decat in cel in care au fost petrecute alegerile ordinare.

- Lipsa unei majoritați parlamentare sau declanșarea alegerilor anticipate nu vor fi un impedimet pentru organizarea alegerilor generale locale din vara acestui an. Potrivit vicepreședintelui PDM și fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu, în lipsa unui Parlament funcțional, Curtea…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca autoritațile electorale ar trebui sa anuleze alegerile locale din Istanbul din cauza neregulilor, in special in ceea ce privește numirea reprezentantilor sectiilor de votare, a anunțat miercuri cotidianul Sabah, relateaza Reuters, conform…

- Președintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate – PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, luni, la Bistrița, ca varianta alegerii primarilor in doua tururi poate fi realizata de parlamentari, avand in vedere ca PNL, ALDE, USR, PMP, dar și Pro Romania susțin acest proiect. El a mai explicat și de…

- Curtea Constituționala a decis, miercuri, cu unanimitate de voturi, ca se poate organiza un referendum in ziua alegerilor europarlamentare. Judecatorii CCR au declarat neconstituționala o prevedere introdusa de PSD in legea alegerilor pentru Parlamentul European, prin care se interzicea organizarea…