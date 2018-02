Stiri pe aceeasi tema

- Cyril Ramaphosa a fost ales, joi, in functia de presedinte al Africii de Sud, dupa ce Jacob Zuma a demisionat in contextul in care a pierdut sustinerea propriului partid, Congresul National African (ANC), relateaza site-ul BBC News.

- Cyril Ramaphosa a devenit președintele Africii de Sud dupa ce fostul preșdinte, Jacob Zuma, a demisionat joi seara, scrie BBC News. Considerat de mulți urmașul lui Nelson Mandela, noul președinte s-a retras din politica mai mulți ani pentru a se dedica afacerilor. Noul președinte a fost singurul candidat…

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, demisia din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea ...

- Președintele Africii de Sud a demisionat, dupa mai multe zile de tensiuni și conflicte cu propriul partid. Jacob Zuma și-a anunțat demisia „cu efect imediat”, cedand astfel ordinelor formațiunii sale politice, Congresul National African (ANC), relateza BBC News. „Am decis sa demisionez cu efect imediat…

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea “efect ...

- 'Am decis sa demisionez cu efect imediat din functia de presedinte al tarii, chiar daca sunt in dezacord cu conducerea organizatiei mele', a declarat Jacob Zuma in cursul unei alocutiuni transmise in direct la televiziune. 'Trebuie sa accept ca partidul si compatriotii mei doresc sa ma concedieze',…

- Jacob Zuma, presedintele Africii de Sud, si-a anuntat demisia printr-un discurs televizat, in contextul in care propriul partid, Congresul National African (ANC), i-a cerut demisia, informeaza BBC News online.

- Controversatul presedinte sud-african, Jacob Zuma, s-a anuntat miercuri seara demisia "cu efect imediat", invocand hotararile partidului sau, Congresul National African (ANC), potrivit AFP si Reuters.

- Au fost zile complicate pentru Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA. Aceasta a fost tinta mai multor atacuri lansate de catre personaje importante din PSD. Numai ca nu doar cei din PSD au decis sa o atace ci si alte personaje importante din politica romaneasca. Presedintele USR, Dan Barna,…

- Congresul National African (ANC), aflat la putere in Africa de Sud, a anuntat miercuri ca o motiune de neincredere in cazul presedintelui tarii, Jacob Zuma, va fi dezbatuta joi in parlament, daca pana atunci seful statului sud-african nu-si va da demisia, asa cum i-a ordonat partidul, relateaza AFP…

- Congresul National African (ANC), partidul aflat la putere in Africa de Sud, i-a ordonat marti presedintelui Jacob Zuma sa demisioneze si ii asteapta raspunsul, cu speranta ca acesta sa puna capat definitiv crizei politice care paralizeaza tara, relateaza AFP. De cand a preluat conducerea ANC, in…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, si-a exprimat indignarea fata de situatia deplorabila a scolilor romanesti, intr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, pe tema unitatilor scolare neconforme din punct de vedere al functionarii, se…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Venirea lui șefului CSJ, Mihai Poalelungi, in fruntea Curții Constituționale, in locul lui Tudor Panțiru nu este alt ceva o speculație. Declarațiile aparțin președintelui Parlamentului Andrian Candu și au fost facute in cadrul unui briefing de presa.

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa anunțe concurs pentru numirea unui nou judecator, asta dupa ce Tudor Panțiru și-a dat demisia din funcția de Președinte și judecator al CC. Președintele interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la desemnarea…

- La niciun an de mandat, președintele Curții Constituționale (CC), Tudor Panțiru, și-a dat ieri demisia. Intr-un comunicat emis de CC sunt invocate „motive personale". Anunțul vine la o zi dupa ce ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a anunțat prioritațile sale pentru acest mandat, din care face parte…

- Președintele și judecatorul Curții Constituționale, Tudor Panțaru și-a dat demisia din motive personale.Astfel, incepand cu data de 1 februarie 2018 pana la alegerea noului președinte al Curții, in temeiul articolului 7 alin.

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis (foto) si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a Legislativului de la Praga.

- Vizita premierului japonez, Shinzo Abe, in Romania, prima de acest fel a unui oficial nipon de acest rang in Romania, fost marcata de o serie de greseli de protocol din partea autoritatilor romane, printre care intampinarea la aeroport de catre un secretar de stat.

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a indicat conflictul dintre Guvern și partid ca unul dintre motivele principale pentru care Mihai Tudose a pierdut sprijinul partidului. „Exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului”, a spus Dragnea. El a spus ca membrii PSD au așteptat…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- "Este un strigat de disperare din partea presedintelui Consiliului. Legile din cadrul reformei judiciare sunt, in mai multe puncte, o incalcare a Constitutiei Poloniei", a precizat presei purtatorul de cuvant, Waldemar Zurek.Consiliul Magistraturii este o organ insarcinat cu garantarea…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- PNL cere presedintelui CCR, V. Dorneanu, sa sesizeze Comisia de la Venetia Presedintele PNL, Ludovic Orban. Liberalii îi solicita, într-o scrisoare, presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sa sesizeze Comisia de la Venetia privind legile justitiei. Potrivit unui comunicat…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Peste 100 de persoane s-au strans luni, in jurul pranzului, in fata sediului PSD Sibiu pentru a cere retragerea modificarilor legilor justitiei. “Transmitem acelasi mesaj simplu si clar: retragerea modificarilor legilor justitiei. Cel mai consecvent va invinge, iar noi suntem inca aici si vom apara…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis ca președintele Igor Dodon este in imposibilitate temporara de a-și exercita atribuțiile, dupa ce a refuzat, in mod repetat sa-i numeasca in functii pe cei sapte noi ministri propusi de premier. Astfel, președintele Parlamentului sau prim-ministrul…

- Un grup de deputați din Comisia juridica, numiri și imunitați a depus o sesizare la Curtea Constituționala privind constatarea circumstanțelor ce justifica instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova pentru numirea noilor membri ai Guvernului.

- Guvernul Cehiei in exercițiu iși va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administrații in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters. Președintele ceh Milos…

- Fostul vicepresedinte al statului Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s-a intors in tara, miercuri, cu scopul de a se pregati pentru numirea in functia de presedinte interimar, informeaza site-ul agentiei Associated Press News.Demiterea lui Emmerson Mnangagwa, in varsta de 75 de ani, din functia de…

- Presedintele zimbabwian Robert Mugabe si-a prezentat marti demisia - dupa 37 de ani de putere -, a anuntat presedintele Adunarii Nationale intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, la Harare, care a dezbatut demisia acestuia

- Presedintele zimbabwian Robert Mugabe si-a prezentat marti demisia, dupa 37 de ani de putere, a anuntat presedintele Adunarii Nationale intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, la Harare, care a dezbatut demisia acestuia, relateaza AFP citat de...

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, și-a dat marți demisia, printr-o scrisoare transmisa parlamentului de la Harare, informeaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. 'Eu, Robert Mugabe (...) transmit formal demisia din funcția de președinte al Republicii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a iesit din sediul DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunostinta instituirea sechestrului in dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub invinuire pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a dat marti demisia, formalizata intr-o scrisoare transmisa parlamentului de la Harare, informeaza agentiile internationale de presa. 'Eu,...

- Presedintele zimbabwian Robert Mugabe si-a prezentat marti demisia, dupa 37 de ani de putere, a anuntat presedintele Adunarii Nationale intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, la Harare, care a dezbatut demisia acestuia

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a iesit din sediul DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunostinta instituirea sechestrului in dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub invinuire pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri…

- Carlo Tavecchio a demisionat din funcția de președinte al Federației italiene de fotbal (FIGC) la o saptamâna dupa ce prima reprezentativa a ratat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor din Rusia.

- Robert Mugabe, presedintele statului Zimbabwe, a acceptat, luni, sa-si depuna demisia, urmand sa faca un anunt oficial in acest sens, a declarat o sursa oficiala citata de CNN și Mediafax. Potrivit sursei citate, scrisoarea sa de demisie a fost deja redactata. Alte doua surse au precizat duminica seara…

- Mii de zimbabweni au ieșit sâmbata dimineața pe strazile capitalei Harare pentru a-și arata sprijinul fața de preluarea puterii de catre Armata și pentru a-i cere președintelui Robert Mugabe sa renunțe oficial la putere. Pe multe dintre pancartele purtate de manifestanți se puteau citi…