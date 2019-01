C&W Echinox: Marii retaileri au reusit sa mentina ritmul de crestere a cifrei de afaceri la 12%, dublu fata de avansul consumului

Stiri pe aceeasi tema

- Marile lanturi de retail, care isi desfasoara activitatea in special in cadrul centrelor comerciale, si-au mentinut in 2018 ritmul mediu de crestere a cifrei de afaceri la 12%, similar cu cel din 2017 si dublu fata de avansul consumului, care in primele zece luni ale anului trecut a consemnat un plus…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a avertizat, marti, ca impozitarea cifrei de afaceri ar avea ar avea consecinte devastatoare asupra securitatii energetice a Romaniei si si-a exprimat ingrijorarea privind recentele declaratii politice care ”stigmatizeaza companiile…

- China a raportat, pentru noiembrie, exporturi și importuri mai slabe decat estimarile, rezultatul unei cereri in scadere la nivel mondial dar și in plan intern, ivindu-se astfel posibilitatea ca posibilitatea ca statul sa intrvina puternic pentru susținerea economiei, arata Reuters.Exporturile…

- Cererea a scazut, productia industriala a stagnat, forta de munca lipseste, costurile cu materiile prime cresc, veniturile se mentin constante, iar firmele nu isi permit luxul sa scumpeasca produsele proprii. Aceste semne ce reies dintr-un studiu realizat in randul firmelor ...

- Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve, anunta o crestere de 18% a cifrei de afaceri in primele 9 luni din 2018 fata de perioada similara a anului trecut, in contextul diversificarii portofoliului si extinderii...

- Previziunile de toamna ale Comisiei Europene coboara serios prognoza de crestere economica a Romaniei, de la 4,1% in iulie, la 3,6%. In vara, Comisia coborase prognoza de crestere la 4,1% de la 4,5% in luna mai.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarat, in cadrul vizitei delegației Republicii Moldova in Dubai, ca Republica Moldova „trebuie sa devina un teren neutru, in care marii investitori pot veni sa faca afaceri intr-un mediu economic corect, indiferent de viziunile politice,…

- CA Filadelfia Turism si Ruefa Escape Travel au inregistrat in primele 6 luni ale anului 2018 o crestere de 30% fata de anul trecut. Cresterile au fost simtite si la nivelul celorlalte companii ale grupului cu activitati in domeniile transportului de...