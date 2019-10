Cvorum pentru Guvernul Orban. Ecaterina Andronescu: Acesta este planul ”Cei care ne-au trimis in Parlament sunt oameni. Nu putem sa spunem public ca nu avem incredere unii in alții? Ca daca votul este vot, nimeni nu poate sa numere decat așa cum este. Dupa mintea mea, cel puțin. PSD-ul a declarat ca nu va participa la prima ședința a acestui Guvern la incercarea de a trece de votul Parlamentului și probabil ca nu va trece. Cel puțin acesta este planul. In prea mica masura decizia se ia intr-un grup mai mare de oameni, cum ar fi de exemplu grupurile parlamentare. De regula decizia se ia intr-un numar foarte restrans”, a susținut Ecaterina Andronescu la Antena 3. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

