Stiri pe aceeasi tema

- The Rasmus, Dubioza Kolektiv, Das EFX si Dope D.O.D. se numara printre artistii care vor canta la a sasea editie a Creative Fest, ce va avea loc in perioada 26 - 28 iulie, la Romexpo, scrie news.ro.Accesul in zilele de festival este liber si se va face, incepand cu ora 16:00, pe la intrarile…

- Echipa Teatrului pentru Copii Arlechino a inceput micro-stagiunea Arlechino Estival, in cadrul careia sunt susținute spectacole in aer liber in parcurile din Brașov. Primul spectacol, care a deschis micro-stagiunea Arlechino Estival a fost „Galoșul Fermecat”, susținut in Parcul Tractorul. Seria spectacolelor…

- Street Food Festival se intoarce in Brasov, intre 27 și 30 iunie, pe aleea Tiberiu Brediceanu de Sub Tampa. Intreg festivalul este construit in jurul conceptului de experiența, o experiența unica de la modul in care este preparata și servita mancarea pana la decorurile tematice din perimetrul festivalului…

- Sens giratoriu la intersecția strazilor 13 Decembrie și Nicolae Labiș. In cadrul aceleiași Comisii de circulație a fost prezentata și soluția de resistematizare a intersecției strazilor 13 Decembrie și Nicolae Labiș, inclusiv accesul spre viitorul magazin LIDL. Propunerea proiectantului a fost amenajarea…

- Accesul in canionul Fjadrargljufur din Islanda a fost restricționat de autoritațile locale, pe fondul unei creșteri semnificative a numarului de vizitatori, dupa ce obiectivul turistic a fost folosit ca decor intr-un videoclip al cantarețului canadian Justin Bieber, potrivit The Guardian, conform…

- Specialiștii avertizeaza ca un nou virus – virusul hepatic E a aparut in țara noastra, care, de la inceputul anului a afectat patru persoane, din regiunea Moldovei. Hepatita E, care apare din cauza igienei precare si a carnii de porc neprocesate termic, poate da forme severe de boala, insa afecțiunea…

- Intr-o luna MAI speciala pentru Filarmonica Brașov, melomanii sunt invitați sa participe la o seara muzicala deosebita oferita de cvartetul Filarmonicii, „Gaudeamus” Quartet Filarmonica Brașov, in data de 14 mai 2019, de la ora 18.30. Vor evolua soliștii: Lucia Neagoe (vioara I), Raluca…

- Aceste cifre anuntate de Ministerul de Interne sunt contestate de "vestele galbene", care sustin ca in aceasta sambata au participat la protest aproximativ 37.500 de demonstranti. Aceasta slabire a miscarii a fost de mult timp sperata de autoritati, deoarece criza "vestelor galbene" este cea…