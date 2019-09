Stiri pe aceeasi tema

- Jemma Palmer, in varsta de 37 de ani, din Hull, Marea Britanie, iși punea fiul in pat atunci cand a fost atacata de partenerul ei, Gareth Ralph. Femeia povestește ca barbatul a facut un comentariu despre ceva ce i-a spus un strain in autobuz și, in cateva secunde, el a sarit la ea, incepand sa o loveasca…

- O romanca in varsta de 26 de ani, care a fost rapita și sechestrata de un spaniol, a fost salvata in doar șase ore de la apelul prin intermediul caruia și-a alertat familia din țara.

- O femeie in varsta de 51 de ani despre care ziarele britanice spun ca a lucrat ca medic in Suceava a fost gasita moarta in casa in care locuia. Premm Monti, cunoscuta si ca Leela Monti, fosta Mirela Munteanu, a fost descoperita moarta alaturi de partenerul de viata, Robert Tully, un barbat de 71 de…

- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, relateaza agentiile internationale de presa. Politia a fost alertata in…

- Politia a fost alertata in jurul orei locale 14.40 (13.40 GMT). Victima a fost gasita pe un acoperis de la etajul 5 al cladirii si a fost transportata la spital in stare critica. Muzeul de arta moderna de pe malul Tamisei, unul din obiectivele turistice cele mai vizitate din Marea Britanie,…

- Un baiat in varsta de 10 ani din Cugir a fost batut de un grup de copii si adolescenti cu varste intre 11 si 16 ani, iar filmul agresiunii a ajuns la mama acestuia, care a depus plangere la Politie, fiind deschis un dosar penal. Agresorii sunt asteptati miercuri la Politia Cugir, impreuna cu parintii.…

- Il ținea legat și il batea, ca pe un animal. Așa știa un tata sa-și creasca și sa-și iubeasca propriul copil. Baiețelul, in varsta de șase ani, n-a avut curajul sa spuna niciunui adult chinul pe care il indura acasa. Salvarea a venit de la prietenii lui de la gradinița, singurii carora le spunea cum…

- Un barbat din Marea Britanie a comis un lucru desprins din filmele horror! Tanarul de 25 de ani fusese oarecum „adoptat” de o familie, in schimbul promisiunii ca va avea grija de ferma lor și de muncile gospodarești, insa totul a luat o turnura neașteptata.