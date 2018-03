Stiri pe aceeasi tema

- Filmele, documentarele și operele audiovizuale ale televiziunilor vor conține și subtitrare in limba romana, chiar daca sunt realizate in aceasta, potrivit unui proiect legislativ depus la Camera Deputaților. Mai multi parlamentari propun modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, invocand o Convenție…

- Telekom aduce in Romania Telekom Electronic Beats (TEB), un proiect de muzica electronica. Acesta va demara in 13-14 aprilie, cu o serie de concerte in Control Club, Bucuresti, unde TEB prezinta nume din muzica electronica internationala precum: DJ-ul si compozitorul de muzica electronica din Anglia…

- Coordonatorul ONU pe probleme umanitare in Siria, Ali al-Za'tari, i-a cerut joi guvernului sirian sa respecte un armistitiu in Ghouta Orientala pentru a permite accesul unui convoi cu ajutoare in enclava asediata, constand in materiale medicale ce nu au putut ajunge luni, relateaza miercuri agentia…

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- "Cuvinte care se vad, gesturi care se aud" - prin programul PROEDUS CIVITAS finantat de catre Primaria Municipiului Bucuresti - Perioada de desfasurare: martie - aprilie 2018 Activitatile proiectului: I. Conferinta de deschidere - Teatrul Excelsior -Prezentarea proiectului -Moment senzorial - "Cuvinte…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Persoanele cu deficiențe auditive vor putea fi alertate in caz de pericol prin vibrații. O companie din Coreea de Sud a prezentat la Congresul Telecomunicațiilor de la Barcelona un aparat care poate fi purtat in jurul gatului și care ar salva viața celor care au probleme cu auzul.

- In aceasta editie, continuam prezentarea "Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Galati", supus dezbaterii publice de catre Primaria Galati, si despre care am mai relatat AICI , AICI si AICI , cu obligatiile organizatorilor manifestarilor culturale sau sportive…

- Persoanele care au o experienta de mobilitate internationala au sanse mai ridicate de a fi angajate sau de a deveni antreprenori in comparatie cu cei fara experienta mobilitatii internationale, precum si asteptari salariale mai ridicate, pe care angajatorii ar putea fi determinati sa le satisfaca,…

- Ambasada Rusiei la București, reacție nervoasa dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a dejucat doua atentate asupra unor școli romanești din Cernauți. Amasada Rusiei in Romania a dat publicitații un comunicat de presa in care neaga veridicitatea acuzațiilor lansate de serviciul ucrainian…

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- Spectacole caritabile la „Puck”. Banii merg catre actori aflati in dificultate Teatrul de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca iși va dona incasarile din vanzarea biletelor de intrare la doua spectacole ale lunii martie, pentru sprijinirea oamenilor de teatru din toata țara aflați in situații dificile. Instituția…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Cateva sute de persoane protesteaza, joi searaa, in mai multe orașe din țara dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declanșat procedura de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce la București „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, ca urmare a cererii…

- Ca sa reziste la dezbaterile prelungite, aleșii au avut pauze de masa! N. Dumitrescu Ședința Consiliului Local Ploiești de la sfarșitul saptamanii trecute, destinata exclusiv dezbaterii și aprobarii bugetelor instituțiilor aflate in subordinea legislativului, cat și a bugetului orașului, a fost un adevarat…

- Potrivit Politiei Prahova, perchezitia domiciliara a fost facuta joi, de politistii prahoveni in municipiul Bucuresti. „La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare…

- Douasprezece documentare produse sau co-produse in tara noastra vor fi prezentate la Bucuresti la Festivalul International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania, editia a 11-a, in perioada 16 - 25 martie, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. Cinci dintre filmele…

- Noi IMAGINI cu cel mai spectaculos nod rutier din Romania. Este langa Cluj VIDEO O noua filmare din drona a celui mai spectaculos nod rutier din țara, parte din lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, a fost publicata de Asociatia Pro Infrastructura (API). Nodul de la Turda este prevazut cu 6…

- Oficialii din Coreea de Sud au decis ca 36 000 de straini sa aiba interdictie de a intra in tara inainte de Jocurile Olimpice de Iarna, din motive de securitate, a anuntat, luni, Agentia de Stiri Yonhap.

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Institutul pentru Studii Politice de Aparare si Istorie Militara a initiat in anul 2014 proiectul Romanii in „Marele Razboi". Documente, impresii, marturii, care se inscrie in programele nationale ce au scopul de a comemora implinirea unui secol de la declansarea primei conflagratii…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Hotelul Traian, fost Hotel Carol, se afla in proprietatea Hotel Dacia SRL (cu sediul in Bucuresti). La ora actuala, imobilul este partial dezafectat, insa proprietarul vrea sa il vanda pe 1,4 milioane de euro, desi din 2011 incoace a incercat sa il reabiliteze. Dreptul de preemptiune nu si l-au exercitat…

- Filarmonica Pitesti pune in vanzare, incepand de marti, 23 ianuarie, de la ora 9.00, la sediul sau, din Pitesti, Calea Bucuresti, Nr. 2, Centrul Multifunctional (fostul Cinematograf Bucuresti), abonamente pentru perioada 1 februarie – 28 iunie 2018. Pretul unui abonament este 600 de lei, la categoria…

- Peste 2.000 de persoane protestau, la Cluj-Napoca, sambata seara, in jurul orei 19,00, impotriva modificarilor la legile justitiei si impotriva PSD. Protestul este in desfasurare. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte…

- THE VR CINEMA, unul dintre primele cinematografe de realitate virtuala din lume și primul din Romania, va gazdui pe 25 februarie o dezbatere despre filosofia tehnologiei și imaginație, pornind de la serialul Black Mirror. Acest eveniment se inscrie in seria de inițiative La nuit des idees. Cu tematica…

- Protestatarii care merg pe jos de la Cluj la București au trecut de Brașov. Celor patru clujeni care au pornit la drum li s-au mai alaturat 6 oameni. Grupul va ajunge la București în 20 ianuarie, pentru marele protest de susținere a Justiției. ”Mesajul…

- Guvernul Dancila. Dupa demisia lui MIhai Tudose, se vor operra mai multe modificari in Guvern, miniștrii care l-au susținut pe fostul premier urmand sa nu se mai regaseasca in noul Cabinet condus de Viorica Dancila, in cazul in care președintele va acceptat propunerea PSD-ALDE pentru șefia Executivului.…

- Cantareața Lucky Marinescu, in varsta de 83 de ani, a murit miercuri, dupa o lunga suferința. Anunțul a fost facut de fiul ei. Celebra in anii ’70-’80, Lucky Marinescu s-a nascut in 1934 și a activat mult timp la Teatrul de Opereta, apoi la teatrul Constantin Tanase din București. A cantat pe cele mai…

- Cantareata Lucky Marinescu a decedat miercuri, la varsta de 83 de ani. Anuntul a fost facut de fiul artistei. 'Lucky Marinescu, o mare voce a muzicii usoare romanesti din anii '70, s-a stins din viata in dimineata zilei de 10 ianuarie, in urma unei suferinte de boala indelungate. (...) O voce unica,…

- Cativa ani am facut naveta la Bucuresti, cu trenul sau cu microbuzul. Imi este dor de vremurile acelea, pentru ca nu pierdeam ocazia de a intra in vorba cu cei de langa mine. Ce frumos era! Apoi mi-am cumparat masina. Ore intregi eram doar eu cu volanul. Am simtit ca am pierdut foarte mult. As […]

- Persoanele care il cunosc pe Eugen Stan, barbatul care a ingrozit o tara intreaga dupa ce a abuzat de doi copii in liftul unul bloc din Bucuresti, au povestit ca acesta nu ar fi avut un comportament bizar sau diferit. De asemenea, proprietarul locuintei unde "politistul pedofil" sta a declarat ca barbatul…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Cu nume complet Exynos 9 Series 9810, chipsetul dezvoltat special pentru noua serie de telefoane Galaxy S9 suporta tehnologii sofisticate de recunoastere faciala si include motor de procesare neurala pentru detectarea obiectelor din imagini. Samsung nu precizeaza daca a integrat in noul chipset tehnologii…

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat cine si a adjudecat contrcatul "Echipamente lumini, video si sunetldquo;. Acestea sunt: DB Technolight SRL din Brasov, valoarea contractului fiind de 117.200 lei, si Proiector 24 Trading SRL din Bucuresti, valoarea contractului fiind de 278.132,26 lei. Persoanele…

- Mai mulți muncitori din Iași au ajuns la spital dupa ce au taiat o vaca turbata. Medicii spun insa ca aceștia au ajuns la spital mult prea tarziu și ca vaccinul ar putea sa nu mai aiba efect. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat joi jurnalistilor…

- Cuplul Mihaela si Paul Oppenkamp a deschis restaurantul The Artist de pe Calea Victoriei la inceputul acestui an, dupa ce, pana la sfarsitul lui 2015, localul s-a aflat la alta adresa. Inainte de a intemeia acest business in Bucuresti, cei doi - el originar din Olanda si ea romanca - au calatorit si…

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…

- Hackeri prinsi, cu ajutorul politistilor clujeni. Investigatie FBI, Europol si National Crime Agency Un numar de 7 percheziții au fost efectuate la locuințele unor persoane banuite de lansarea și coordonarea unor campanii de raspandire a aplicației malițioase de tip ransomware CTB Locker. Acestea…

- ersoanele care iși acopera fața atunci cand se afla intr-o instituție de invațamant vor risca amenzi drastice, ce pot ajunge la cateva zeci de mii de lei. Masura, prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Camera Deputaților pentru dezbatere. Concret, proiectul de…

- Noi proteste au avut loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament, unde s-au strans in jur de 4.000 de oameni. Au existat doua momente tensionate intre protestatari si jandarmii care au incercat sa impiedice…

- Sunt persoana cu handicap, gradul II, accentuat și, pina in luna noiembrie, am beneficiat de scutirea de impozit pe venit. Incepand din luna noiembrie, Casa de pensii Slobozia, unde m-am pensionat, imi percepe impozit de 16 la suta pe pensie. Este legal? S-a schimbat legea? Persoana cu handicap este…