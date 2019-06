Cuvinte aruncate pe hârtie. Despre demnitate și jertfă Vremuri tulburi neclare moralicete lipsite de vocaie civic de implicare personal în dezvoltarea cetii de surghiunire a demnitii pare ca societatea uman nu a mai trit de mult timp. O criz atât de puternic a umanitii care a fost reechilibrat printro jertf suprem ce o împrit istoria univ... Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…

Sursa articol: infoest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile Navigo Easy se adreseaza in special utilizatorilor ocazionali si turistilor, potrivit Ile-de-France Mobilites, compania municipala care administreaza sistemul de transport public din capitala Frantei. Noile carduri costa 2 euro si pot fi utilizate pentru o singura calatorie sau ca tichete…

- GIRO. Mikel Landa, rutierul lui Movistar, l-a atacat dur pe Simon Yates, de la Mitchelton–Scott, pe care il considera responsabil pentru o ambuscada din pluton. Apoi, și-a cerut scuze. A fost o etapa nebuna in Turul Italiei. Deși nu anunța decat un sprint masiv fara multe probleme in clasamentul general,…

- O adevarata bomba atomica a fost lansata in spațiul public. Un jurnalist susține ca a aflat cine ar fi, de fapt, omul din spatele premierului Viorica Dancila.Potrivit respectivului jurnalist, Viorica Dancila nu ar semna nicio hartie fara girul acestei persoane. Citește AICI cine ar fi, de…

- ”A sosit momentul sa punem capat unei imposturi nerușinate. Cuvinte mari precum identitate și demnitate naționala, patriotism n-au ce cauta in gura fariseilor de la PSD. Cei care ii umilesc pe romani nu au nicio cadere sa dea lecții de iubire de țara, sa pozeze in ”patrioți in Europa”. Inainte de toate,…

- președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost primit cu taraf și a dat mana cu oamenii prezenți in fața Salii Sporturilor din localitate. Unul dintre barbații prezenți a refuzat sa dea mana cu președintele PSD, spunandu-i ca „Eu nu dau mana cu hoții”. Liviu Dragnea nu a avut nicio reacție și a trecut mai…

- O femeie și-a pus soțul sa-și ucida ambii parinți pentru ca a vrut sa-l aiba doar pentru ea. Barbatul nu a stat prea mult pe ganduri și și-a omorat mama cu un ciocan in timp ce statea...

- Astfel, CTP Cluj-Napoca confirma ca, la automatele de bilete se vor vinde bilete de hârtie pentru Cluj-Napoca cu doua calatorii, la pretul de 5 lei. „Biletul de hârtie va putea fi validat la ambele capete si va avea inscriptionat textul: Valabil 2 calatorii Cluj-Napoca”, transmite…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a fost, din nou, in centrul unui scandal petrecut in timpul unei emisiuni televizate! Dupa ce a fost dat afara din emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Danca a avut contre și la Romania TV, cu Codrin Ștefanescu.Aflat in studiou, Danca l-a intrerupt…