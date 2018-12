Stiri pe aceeasi tema

- AIESEC este o mișcare globala inițiata in anul 1948, care are ca scop pacea și implinirea potențialului uman. Lupta pentru o lume in care fiecare om poate sa ințeleaga și sa traisca pacea in felul sau, acceptand in același timp diversitatea fiecarui individ. Lupta pentru o lume unde fiecare om are șansa…

- Expoziția foto – documentara intitulata „Contribuția invațamantului confesional romanesc din Trei Scaune la Marea Unire” și lansata de Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR), impreuna cu partenerii sai, poate fi vazuta maine, 20 noiembrie, la sediul Instituției Prefectului – județul Covasna.…

- Aparuta la Brașov, in 2018, la Editura Suflet Transilvan, cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, sub semnatura parintelui Vasile Antonie Tamaș de la Valcele, placheta de versuri „Cantec sufletului meu: cartea dorului” vine sa confirme inca o data capacitatea…

- Interviu cu scriitoarea Maria Metco Și-a descoperit pasiunea pentru literatura inca din copilarie și tot de pe atunci a inceput sa iși cultive talentul scriitoricesc. Și chiar daca viața a purtat-o pe alt traseu profesional – in domeniul sanatații, apoi in domeniul juridic – a scrie a insemnat intotdeauna…

- Asociația Distroficilor Muscular din Romania (ADMR) a lansat o campanie in scopul strangerii de fonduri pentru asigurarea incalzirii sediului de la Valcele și pentru derularea unui eveniment dedicat sarbatorilor de iarna. „Cei ce daruiesc, au totul. Cei ce se abtin, nu au nimic” – este sloganul acțiunii…

- Duminica, 4 noiembrie, la Catedrala Ortodoxa „Sfantul Nicolae și Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ”– paraclis episcopal – din Sfantu Gheorghe, va avea loc slujba de binecuvantare a lucrarilor de intreținere, ce au fost aproape finalizate. Slujba va fi oficiata de IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului,…

- Consilierul de imagine al Mitropoliei Ardealului, preotul Constantin Necula, este convins ca romanii se urasc si ca doar credinta in Dumnezeu ii mai poate uni. Profesorul de teologie, Constantin Necula, le-a vorbit studentilor marti seara despre familie si, la final, le-a facut o demonstratie matematica,…

- Prea Sfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, este așteptat duminica, 7 octombrie, la Ciumernic (sat aparținator comunei Sita Buzaului), la Sfanta Liturghie arhiereasca. Slujba va incepe la ora 8.30, iar raspunsurile la strana vor fi date de membri ai grupului psaltic „Andrei Șaguna”, din…