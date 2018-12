Cuvânt de suflet la sărbătoarea Nașterii Domnului “TAINA LUMII VAZUTE ESTE FRANTURA DIN TAINA LUMII NEVAZUTE, DE ACOLO DE SUS, DIN INALTUL CERURILOR, DIN SANURILE TATALUI, DE UNDE S-A INTRUPAT DOMNUL HRISTOS. IN CELE DIN URMA, LA PLINIREA VREMII IN PEȘTERA DE LA BETHLEEM, PRUNCUL IISUS S-A NASCUT DIN PREACURATA FECIOARA MARIA SUB VREMI, IN IESLEA SARACA ȘI RECE, SUB SFANTA LUMINA The post Cuvant de suflet la sarbatoarea Nașterii Domnului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

