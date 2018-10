Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat luni ca nu va mai candida la presedintia formatiunii Uniunea Crestin-Democrata (CDU), alegerile interne pentru un nou lider urmând sa aiba loc pe data de 8 decembrie, relateaza presa germana. Anuntul a fost facut de catre cancelarul…

- Alegerile regionale de duminica din landul Hessa, in vestul Germaniei, ar putea slabi si mai mult partidele din "Marea Coalitie" (GroKo) aflata la putere la Berlin, la doua saptamani dupa esecul istoric in Bavaria pentru Uniunea Sociala Crestina (CSU) - aliata bavareza a CDU (Uniunea Crestin-Democrata)…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Partidul Uniunea Crestin-Sociala germana (CSU) va ramane in continuare in 'marea coalitie' condusa de cancelarul Angela Merkel, in pofida rezultatului obtinut de acest partid la alegerile regionale din landul Bavaria, a asigurat marti presedintele CSU, Horst Seehofer, care este si ministru de…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin nu au facut niciun progres clar pe temele conflictelor din Siria si Ucraina, relatiilor cu Iranul si conductei de gaz Nord Stream 2, discutate sambata noaptea, transmite Reuters. Cei doi lideri ...