Indonezia a emis o avertizare de tsunami la doar cateva minute dupa seismul de magnitudine 6,8 produs vineri seara. Avertizarea a fost in vigoare timp de 2 ore, perioada in care oamenii care stau aproape de mare s-au refugiat spre zonele mai inalte din interiorul insulelor.



Seismul a fost resimtit si in capitala Jakarta, unde numerosi oameni au iesit in strada de teama replicilor.



Conform autoritatilor, o persoana a suferit un atac de cord si a murit in urma panicii provocate de seism in provincia Banten de pe insula Java. Cel putin alte patru persoana au fost ranite.



Cutremurul…