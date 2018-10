Bursa de Valori Bucuresti si-a revenit in T3. Cum arata topul celor mai mari cresteri si scaderi

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a revenit in trimestrul al treilea (T3), indicele BET marcand o crestere de 4%, puternic tras in sus de evolutia Petrom. La nivelul intregului an, piata romaneasca are un avans… [citeste mai departe]