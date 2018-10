Cutremurul de sambata noapte si adevarata Comisie de la Venetia V-a zgaltait? Si nu va spune nimic faptul ca seismul a avut loc la trei ani de la catastrofa din clubul de rockereala cu nume de C.A.P? Sa nu va spuna, ca voi sunteti rationalisti, voi va bateti pe burta cu Dumnezeu si ii apreciati pe homosexualii de inalta tinuta morala. Sa ne aducem aminte […] Cutremurul de sambata noapte si adevarata Comisie de la Venetia is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

