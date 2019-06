Cutremurul care i-a speriat, pe italieni, in aceasta noapte. A fost la numai cinci kilometri adancime Un cutremur de magnitudine 3.7 a avut loc, in aceasta noapte, in sudul Italiei, la numai cinci kiloetri adancime. Acesta a fost localizat la coordonatele 41.85 N ; 12.77 E, la 24 km E de Roma pop: 2,564,000 local time: 22:43 si 19 km S de Guidonia pop: 75,100 .Seismul de intensitate IV pe scara Mercalli i a speriat pe localnicii din zona mai ales ca a fost simtit in mai multe localitati din regiunile Lazio si Abruzzo, dar pana la aceasta ora nu au fost semnalate victime sau daune materiale. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

