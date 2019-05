Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure au fost inregistrate in județul Vrancea, marți seara, la un interval de doua ora unul de celalalt, anunța Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Unul din seisme a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, conform Mediafax.Citește și: Absolut…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs ieri dimineata, la ora locala 9:01, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 122 km. Intensitatea cutremurului in…

- Un cutremur puternic a zguduit Romania. Vezi ce magnitudine a avut seismul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit in crestere la 3,9 pe scara Richter magnitudinea cutremurului produs vineri in judetul Buzau. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta este al doilea seism produs in cursul zilei in Vrancea, primul avand magnitudinea de 3,1 pe...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un nou cutremur marti, la ora 11:04, produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s a produs la adancimea de 86 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat joi, ora 14:27, un cutremur produs in Transilvania, judetul Cluj. Seismul a avut magnitudinea 2.1 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 3 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Dej…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 120 de kilometri.

- Trei cutremure au avut loc in Romania duminica, 3 februarie 2019. INFP a inregistrat intensitatea fiecaruia, aceasta scazand cu fiecare seism. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/02/2019 la ora 22:11:59(ora Romaniei) s-a produs in Zona…