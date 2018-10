Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele șase seisme s-au petrecut in decurs de cateva ore in ziua de 7 octombrie. Cutremurele cu magnitudinea de maxim 3 pe scara Richter s-au produs la o adancime ingrijorator de mica, potrivit observator.tv . Primul cutremur a avut loc la ora 14.15 și a avut 2,1 grade pe Richter. Adancimea a fost…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,2 grade a avut loc, joi, in sudul Greciei, in largul Peninsulei Peloponez, fiind simtit puternic, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Potrivit Observatorului grec de geofizica, seismul a avut magnitudinea de 5,0 grade. Cutremurul s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.5 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri in regiunea Bashkortostan din Rusia, la o adancime de 10 kilometri, au transmis reprezentanții Centrului Seismologic European-Mediteraneean, relateaza TASS. Cutremurul s-a produs la aproximativ 133…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Vrancea, la o adancime de 146 de kilometri, potrivit Institutului National de Fizica a Pamantului. Cutremurul cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a ...

- Doua cutremure au avut loc in Romania intr-un interval de timp de 20 de minute. Unul dintre seisme a avut o magnitudine de 2 grade, iar cel de-al doilea, 3,1 grade pe Richter. Primul cutremur s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 14km.…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Vranea, la 140 de kilometri adancime. Este al cincilea seism inregistrat in Vrancea de la inceputul lunii august, cel mai mare avand magnitudinea de 4,2 grade.Institutul National de Cercetare…

- Alerta! Cutremur cu magnitudine 6.6, urmat de replici puternice. Seismul a avut loc la o adancime de doar 40 de kilometri Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,6 grade, s-a produs in regiunea Insulelor Aleutine din Nordul Oceanului Pacific. Cutremur in regiune insulelor Aleutine. otrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), informeaza Reuters.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti. Seismul s-a produs la…