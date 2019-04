Cutremure semnificative, in Romania, cum nu s-au mai vazut. In judete diferite, la aceeasi ora, si acelasi minut

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.2 grade s a produs in judetul Buzau, la 22.46, la 139 de kilometri.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la 129 de kilometri adancime, la coordonatele lat 45.84; lon 26.67, in zona…

- Un seism cu magnitudinea de 2.7 grade a fost inregistrat, in judetul Covasna, la ora 01.47, la 73 kilometri adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.64 N ; 26.33 E la 153 kilometri de Bucuresti, 49 kilometri…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 26/02/2019 04:26:50 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.7316; lon 26.6684.Magnitudine: 3.1(ml), adancime: 84km 26/02/2019 11:04:42 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate:…

- Doua cutremure au avut loc in Vrancea și Buzau, in ultimele trei ore. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 2.40, in județul Vrancea, cu magnitudinea…

- Un seism de magnitudine ML 2.5 a avut loc, in judetul Vrancea, la 122 kilometri adancime, la ora 02.40. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.88 E, la 155 km NE de Bucuresti, 24 km V de Focsani si 6 km…

- Cinci cutremure au avut loc în România, în ultimele 24 de ore. Ultimul dintre ele sa produs în aceasta dimineata, în Vrancea, la doar 12 kilometri adâncime. Seria seismelor a început ieri dimineata, în judetul Buzau. Cutremurul s-a produs la ora 6.32,…

- Trei cutremure au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in Romania.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat la ora 21:45, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 81 km.Cutremurul…

- Nu mai puțin de șase cutremure de suprafața au fost inregistrate miercuri dimineața, toate fiind localizate in regiunea Marii Negre. Seismele nu au fost de mare intensitate, cea mai mare valoare masurata avand 3,7 grade pe scara Richter, dar au fost de suprafața. Potrivit Institutului National de Cercetare…