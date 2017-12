Cutremure, risc pe 1 ianuarie. Fenomen astronomic rar

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop In noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018, Luna plina se afla la perigeu, adica in cea mai apropiata distanța de Pamant. Dipolul Pamant-Luna are o mișcare ciudata, nu a putut fi prevazuta foarte exact nici macar cu cele mai performate computere. Distanța la perigeu nu este aceiași, variaza. In cazul…

- Astronomii asteapta cu interes trecerea asteroidului Phaeton (FA-E-TON) 3200, care se va afla la o distanta de 10 milioane de kilometri de Pamant.Corpul ceresc, cu diametrul de 5 kilometri, a fost descoperit in 1983.

- O ploaie de meteori cunoscuta sub numele de Geminide va atinge varful intensitații in noaptea de miercuri spre joi, potrivit NASA. Stelele cazatoare din perioada 4-17 decembrie par sa provina din constelatia Gemini (Gemenii), acesta fiind motivul pentru care se numesc „Geminide”. Acest curent de meteori…

- O furtuna solara de o intensitate deosebita, ce va lovi marți Terra, ar putea afecta grav toata infrastructura electica și ar putea provoca pene majore, scrie The Daily Star, citând un comunicat NASA.

- Daca 2016 a stat sub semnul unui joc discret între Cardinal și Mutabil, iar 2017 a adus cu sine, cel puțin catre sfârșitul sau, un marcaj puternic pe semnele de Apa și Pamânt din urma, anul acesta promite sa sparga acest tipar.

- Un asteroid cu un diametru de aproape 5 kilometri va trece pe langa Pamant pe 17 decembrie, anunta astronomii de la Immanuel Kant Baltic Federal University din Kaliningrad. Un eveniment astronomic rar va avea loc pe 17 decembrie, atunci cand un asteroid cu un diametru de 5 kilometri va trece la 10 milioane…

- O lumina puternica, in mișcare rapida, remarcata marți noapte pe cer a șocat zeci de persoane din sudul Germaniei, care s-au grabit sa sune la poliție, informeaza DPA. Lumina este „foarte stralucitoare și puțin verzuie”, a scris pe Twitter un utilizator. Relatari similare au fost primite de catre poliție…

- Un fenomen astronomic ar putea sa se intimple in dimineata zilei de miine. Planeta Jupiter ar putea trece pe linga Venus la o distanța mai mica de jumatate de grad. „Dimineața de 13 noiembrie va fi momentul culminant al apropierii planetei Jupiter care va trece pe linga Venus la o distanța mai mica…

- Acest fenomen astronomic va avea loc weekend-ul acesta, dar nu se va mai repeta pâna în anul 2052. Luna, Venus si Jupiter, cele mai stralucitoare astre se vor alinia în noptile de duminica si luni. Duminca se vor apropia Venus si Jupiter, la numai câteva grade,…

- Atunci cand vorbim de fenomene meteo extreme, ne gandim la uragane sau la inundatii devastatoare care au loc in diferite colturi ale globului. Daca tindem sa credem ca vremea de pe Pamant poate fi uneori necrutatoare, nici nu putem concepe semnificatia cuvantului ”extrem” atunci cand vorbim de conditiile…

- O gigantica gazoasa, de marimea lui Jupiter, a fost descoperita de echipa de savanti in constelația Porumbelul, la aproximativ 600 de ani lumina de la Pamant. Potrivit cercetatorilor, aceasta planeta, botezata NGTS-1b, este cu 20% mai mica decat masa lui Jupiter, in timp ce temperatura la suprafața…

- Sateliți enormi, stații spațiale și alte obiecte pot avea un efect devastator atunci cand ajung pe Pamant. De aceea, multe națiuni schimba traiectoria navelor spațiale, trimițandu-le sa cada in cel mai izolat punct de pe planeta: Punctul Nemo. “Punctul Nemo” (sau “Polul de inaccesibilitate”) se afla…

- Satelitii, statiile spatiale si alte obiecte care ajung in spatiu trebuie readuse pe Pamant, atunci cand se poate, pentru a nu aglomera si mai mult spatiul din jurul planetei si a nu afecta orbitele vehiculelor functionale. Pentru asta exista un „cimitir de nave spatiale” in Oceanul Pacific, aflat la…

- In acest weekend, este maximul curentului de meteori Orionide. Vor putea fi observate circa 20 de stele cazatoare, intr-o ora. Punctul maxim este atins pe 21 octombrie, la 6.00, ora Romaniei, scrie descopera.ro. Conform Thrilist, in punctul maxim ploaia de meteoriti poate trimite pe cer intre 80 si…

- Un asteroid de dimensiunea unui autobuz trece joi prin spațiul dintre Pamant și Luna, fara a prezenta pericolul de a se ciocni cu planeta noastra, conform unui material publicat joi de Space.com.Asteroidul nou descoperit a primit denumirea 2017 TD6 și va trece la distanța de 191.000 de kilometri…

- Un asteroid va trece astazi aproape de Pamant. Acesta poarta numele 2012 ТС4 si este de marimea unei case. Corpul ceresc va zbura la o distanta de peste 40 de mii de kilometri de planeta noastra si nu prezinta vreun pericol pentru omenire.

- Pe 10 octombrie, Jupiter a intrat in semnul Scorpionului și va ramane aici pana pe 8 noiembrie 2018. Cand Jupiter schimba semnul, casa in care sta 12 luni, aduce noi oportunitați care vor fi legate de nativul pe care il va tranzita. Și de data aceasta a venit randul zodiilor de Apa sa se bucure de beneficiile…

- Un asteroid de marimea unei case va trece, joi, la mica distanța fața de Terra. Acesta nu reprezinta un pericol pentru Pamant, iar deplasarea lui prin spațiu va oferi oamenilor de știința ocazia de a participa la un exercițiu de aparare planetara și de a studia un tip de obiect

- Fenomen unic in China, un urias val mareic, care apare o data pe an.Apele unui rau din estul țarii curg in amonte si nu invers, cum ar fi normal.Totul este legat de complicatul dans cosmic dintre Pamant si Luna.

- Luna Recoltei poate fi admirata joi seara, 5 octombrie, stralucirea acesteia fiind asteptata si anticipata în fiecare an. Evenimentul a fost considerat de lungul istoriei mai mult decât un spectacol celest.

