Cutremure inregistrate, azi noapte, de seismografele din Romania. Unul la numai un kilometru adancime

- Trei cutremure au avut loc vineri noaptea, in decurs de o ora, in zona seismica Vrancea, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur, cu magnitudine 2,6, a avut loc la 0:18, in judetul Vrancea, la o adancime de 122 de kilometri. Cel…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul de duminica, de la orele 8.58, din zona seismica Vrancea este al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore, primul fiind de 2,9 grade pe scara Richter și al treilei inregistrat in ziua de azi, duminica,…

- Doua cutremure de magnitudine peste 3,5 s-au produs vineri in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea. Un prim seism cu magnitudinea de 3,6 s-a produs la ora 3: 41, la o adancime de 122 de kilometri, fiind urmat la cateva ore de un alt cutremur, cu magnitudine 3,7, care s-a produs la ora 7:36, la o…

- Cutremur de magnitudine 3,6 în Buzau. Seismul a avut loc la ota 3:41, la o adâncime de 122 de kilometri, informeaza Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade s-a inregistrat, sambata, in judetul Buzau, la o adancime de 133 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter a fost inregistrat la ora 14:22.