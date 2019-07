Stiri pe aceeasi tema

- CUTREMUR in Romania. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un cutremur de 2,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, la ora 02.32, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la adancimea de 77 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter s-a produs, sambata, in județul Vrancea, la adancimea de 95 de kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.Sambata, la ora 14:14 s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in județul Vrancea, la adancimea de 123 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 03:00, in județul Vrancea.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Cutremur insemnat in Romania, azi-dimineața la ora 6:08. Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața in județul Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 131 de kilometri, iar orasele cele mai apropiate…

- cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, la ora locala 6:08, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit datelor citate, seismul a avut loc la o adancime de 131 de km, iar…

- Un nou cutremur s-a produs în aceasta dimineața în zona Vrancea, având o magnitudine de 3,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la aproape patru ore dupa ce, în aceeasi zona, s-a înregistrat un seism de 3,7 pe Richter. Potrivit Institutului National pentru…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3,5 si 3,3 pe scara Richter s-a produs luni dimineata la interval de 15 minute in judetele Neamt si Vrancea, scriu jurnalistii Agerpres. Primul seism a avut loc la ora locala 1:14:29 in judetul Neamt, la o adancime de 200 de kilometri, potrivit datelor Institutului National…