Cutremure in Romania. La interval scurt intre ele. Lant de cutremure saptamana trecuta Doua cutremure au fost inregistrate duminica seara, la interval de numai doua ore si jumatate, unul in judetul Vrancea si altul in judetul Buzau.Primul, de magnitudine 3.2, a avut loc, in Vrancea, la 100 de kilometri adancime, la ora 19.06, al doilea in judetul Buzau, de magnitudine 2.6, a fost inregistrat la 138 de kilometri si a avut loc la ora 21.25.Acestea doua au fost, efectiv, continuarea a trei lanturi de cutremure care au avut loc saptamana care s a incheiat: pe 31 mai sase seisme, pe 28 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

