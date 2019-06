Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs in Vrancea, in urma cu cateva minute. Prima apreciere a specialiștilor institutului de profil este ca seismul a fost de 3,1 grade pe scara Richter. Zilnic, in ultima perioada, se inregistreaza cotremure, majoritatea pornind din zona Buzau. Unele depașesc 3 și chiar 4 grade…

- Un nou cutremur s-a produs în aceasta dimineața în zona Vrancea, având o magnitudine de 3,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la aproape patru ore dupa ce, în aceeasi zona, s-a înregistrat un seism de 3,7 pe Richter. Potrivit Institutului National pentru…

- Un nou cutremur s-a produs vineri dimineața in zona Vrancea, avand o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter, la aproape patru ore dupa ce, in aceeasi zona, s-a inregistrat un seism de 3,6 grade. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), un nou cutremur s-a produs vineri dimineața,…

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), un nou cutremur s-a produs vineri dimineata, la ora 7.36, in zona Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau. Seismul a avut o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter si s-a inregistrat la adancimea de 120 de kilometri. In noaptea de joi…

- Romania: Doua cutremure produse simultan duminica noaptea Doua cutremure au avut loc simultan în timpul noptii trecute, unul de 3,5 grade pe scara Richter în judetul Neamt, iar al doilea de 3,3 grade pe scara Richter în Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Doua cutremure au avut loc in același timp, in timpul nopții de duminica spre luni, primul, de 3,5 grade pe scara Richter, in județul Neamț, iar al doilea, de 3,3 grade pe scara Richter, in Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform…

- Un cutremur de cinci grade pe scara Richter a avut loc miercuri, la aprocimativ 50 de kilometri de Bordeaux, potrivit Centrului seismologic euro-mediteraneean, dupa ce un seism de 3,7 grade pe scara Richter a avut loc in apropeiere de Brest, potrivit Retelei nationale franceze de

- Cutremur in Grecia. Seismul a avut magnitudine 4 si s-a produs in Marea Egee, in apropiere de orasele Atrena, Volos si Larisa. Conform USGS, cutremurul s-a produs la o adancime de doar doi kilometri. In 2014, in Marea Egee a fost un puternic seism cu magnitudinea de 6,9. Inițial, magnitudinea…