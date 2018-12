Stiri pe aceeasi tema

- Patru cutremure au lovit Romania, mai exact zona Vrancea, in decurs de o zi. In 24 de ore, patru seisme cu magnitudini ciudate au avut loc in țara. Patru cutremure au lovit Romania in ziua de 5 decembrie 2018. Mulți cetațeni se tem ca previziunile facute de-alungul anului de diferite persoane se vor…

- Un seism cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața in județul Buzau, arata site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Acesta este al doilea cutremur produs in Romania pe parcursul a șase ore. Seismul s-a produs la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro. Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…

- Doua cutremure s-au produs, joi seara, în România. Primul seism s-a produs la ora 20:37, a avut loc un seism cu magnitudinea 2,2 grade, în Marea Neagra, la o adâncime de trei kilometri. Câteva ore mai târziu, la 23:25:48, un cutremur cu magnitudinea…

- Doua cutremure s-au produs în România, în ultimele 24 de ore. Seismele s-au produs în Vrancea, la adâncimi de 92 si, respectiv, 128 de kilometri. Primul cutremur a avut loc ieri, la ora 13.37. S-a produs la 92 kilometri adâncime si a avut magnitudinea…

- Doua cutremure s-au produs joi, in județul Vrancea, la doar șase ore distanța unul de celalalt, ambele avand aproximativ aceeași magnitudine. Primul cutremur, cel inregistrat la ora 13:37, a fost localizat in județul Vrancea, dar la o adancime de 98 de kilometri. Acesta avut o magnitudine de 2.8 pe…

- Cinci cutremure s-au produs, duminica, intr-un interval de patru ore, in județul Ialomița. Primul seism, cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 14.15, la adancimea de 9 kilometri. Cel de-al doilea seism s-a inregistrat la ora 14.22 la adancimea de 13 kilometri, iar al treilea…

- Alerta! Trei cutremure inregistrate intr-un judet din Romania, intr-o singura ora Trei cutremure au avut loc in Muntenia, judetul Ialomita, intr-o singura ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…