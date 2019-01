Roger Bilham, profesor la University of Colorado in Boulder, și Rebecca Bendick, de la University of Montana in Missoula, au analizat toate seismele mai mari de 7 grade pe Richter, inregistrate din 1900, pana in prezent, și au depistat cinci perioade in care a existat o activitate seismica mult mai intensa decat in restul timpului, scrie The Guardian.

Aceștia au explicat ca mișcarea de rotație a Pamantului este strans legata de activitatea seismica. "Aceasta relație este puternica și ne arata ca am putea avea o creștere a numarului de cutremure majore anul viitor", a spus Roger Bilham.