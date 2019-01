Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,1 grade pe scara Richter, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, fiind al treilea seism inregistrat in mai puțin de 24 de ore, scrie Mediafax.Seismul a avut magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3.11, in…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 grade Richter s-a produs, marti seara, in judetul Buzau, la o adancime de 106 kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta este al saptelea cutremur produs in luna decembrie in Buzau.Potrivit INCDFP,…

- Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit magnitudinea cutremurului produs joi, la ora 16.56, in județul Buzau, anunțand ca acesta a avut 3,6 pe scara Richter. Inițial, INFP a anuțat ca un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Buzau, la…

- Un nou cutremur serios, luni dimineața, s-a produs in Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Fizica Pamantului. Seismul a fost localizat in județul Buzau, la coordonatele: latitudine – 45.5743; longitudine 26.3727. Noul cutremur a avut loc la ora 05:21:47. Magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la o adancime de 100 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a fost inregistrat la ora locala 14.27 și este al doilea care a avut loc in…

