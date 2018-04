Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a relatat in emisiunea "Stapanii vedetelor", de pe Antena Stars, despre primul patruped al sau, pe care l-a luat din Obor, scrie spynews.ro. Micutul a fugit din curtea casei in care se afla si nu a mai fost gasit. De asemenea, Oana Roman a povestit si despre pierderea semnificativa din…

- Politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, doi tineri, principalii banuiti de comiterea a doua furturi dintr-o locuinta si societate comerciala din localitatea Cotu Ciorii. Prejudiciul de aproximativ 4.000 de lei a fost recuperat integral.…

- Cosmin Contra (42 de ani) a avut parte de o prorovare altfel! Selectionerul l-a infruntat pe unul dintre romanii care au iesit campioni mondiali Neymar Jr.'s Five, in 2017, intr-un "meci" 1 vs. 1 in conditii speciale, specifice competitiei facuta celebra de superstarul de la PSG.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in dosarul traficantilor de droguri de la fostul club Habitat din oras. Condamnati pe fond la inchisoare cu executare, cei doi inculpati au primit, in final, inchisoare cu suspendare sub supraveghere.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tâmar cercetat pentru comiterea infracțiunii de violența în familie.”La data de 25 martie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta…

- Un adolescent din Ploiesti se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost lovit de tren, in gara. Martorii spun ca baiatul de 17 ani - elev la un liceu din apropiere - a traversat calea ferata cu capul in...

- O fata de 13 ani si un tanar in varsta de 27 de ani din Alba Iulia sunt cercetati pentru furt, dupa ce au sustras doua posete din incinta unor firme. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politistii de investigatii criminale din Alba Iulia au identificat-o pe o minora de 13 ani, din municipiu, ca banuita de…

- Magistrații de la Judecatoria Craiova au hotarat, vineri, sa condamne la trei ani si opt luni de inchisoare un tanar de 20 de ani, din localitatea Tamburești, acuzat de comiterea a nu mai puțin de patru infracțiuni prevazute de Codul ...

- Procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj au declansat, vineri, o ancheta în cazul unui tânar de 23 de ani din Cluj-Napoca, acuzat ca si-ar fi împins bunica în vârsta de 79 de ani de la etajul

- O tanara chelnerita in varsta de 18 ani din Statele Unite a castigat aprecieri neasteptate si o surpriza dupa ce a acordat "un ajutor suplimentar" unui barbat in varsta, bolnav, care a rugat-o sa ii taie mancarea din farfurie, relateaza Xinhua.

- Actorul american Mark Hamill (66 de ani), care l-a interpretat pe Luke Skywalker in patru episoade din „Star Wars“, a declarat pe cine si-ar dori preluand rolul celebrului personaj in cazul in care se va realiza un spin-off despre viata eroului inainte sa de dinainte de a fi prins in lupta impotriva…

- Daniel Zoltan a ramas paralizat in urma cu sapte ani. Muncea in constructii si a cazut de pe o schela, de la 8 metri inaltime. Un tratament costisitor l-ar putea ridica din scaunul cu rotile. Pentru asta, Daniel a hotarat sa se mute in Amglia, insa avea mare nevoie de permis, iar marti si-a implinit…

- Sambata, 10 martie 2018, politistii Serviciului Transporturi – Post Politie Transport Feroviar Alba Iulia, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, imediat dupa ce a sectionat cablu de la reteaua se semnalizare si dirijare a caii ferate dintre Alba Iulia si Vintu…

- Alerta cu bomba in centrul orașului Drochia. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat ca liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu este minat. In scurt timp, la fața locului au intervenit fortele de ordine și salvatorii.

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Este cunoscut faptul ca la menopauza femeile au de a face cu diferite stari fizice și emoționale, ce adesea sunt foarte greu de controlat. Unul dintre aspectele ce trebuie gestionat cu mare precizie fiind starea de oboseala care atrage dupa sine și alte simptome. Pentru a te bucura timp indelungat…

- Mihaela Radulescu traiește de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste cu Felix Baumgartner. "Diva de la Monaco" a fost destul de rezervata pana acum in ceea ce privește relația pe care o are cu celebrul parașutist.

- • Medicii s-au chinuit o ora sa-l readuca la viata Un tanar de 23 de ani, din comuna Draguțești, a murit intr-un grav accident produs luni dimineața, pe Drumul Național 66, in localitatea de domiciliu, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a oprit cu mașina intr-un cap…

- Era una dintre cele mai preciate actrite de telenovele si avea toata lumea la picioarele ei. Succesul si faima ei s-au prabusit intr-o secunda si tot ceea ce avea a disparut din viata ei. In prezent, ea isi castiga existenta ca sofer de taxi.

- Un tanar in varsta de 15 ani care a participat duminica la o intrecere sportiva in zona masivului Sureanu s-a ratacit si a solicitat ajutor la 112. A fost recuperat de un echipaj mixt format din jandami montani si salvamontisti.

- Atacul informatic vizand ministere germane dezvaluit miercuri este in continuare ”in curs”, a anuntat joi comisia parlamentara pentru probleme de securitate, fara sa confirme ca acesta este comis de hackeri rusi, relateaza AFP.”Este vorba despre un veritabil atac cibernetic are vizeaza o parte…

- Pasagerii unei aeronave din China au trecut prin momente de panica dupa ce bagajul unuia dintre cei aflați la bord a luat foc subit. O stewardesa curajoasa a incercat sa stinga flacarile cu ajutorul unei sticle de apa.

- "Am gasit-o in cabinetul medical al școlii, plina de sange, cu buza sparta și cu hemoragie nazala, cu mai multe umflaturi. I-am intrebat pe colegii ei cum s-a petrecut incidentul și mi-au spus ca ar fi pus un pariu ca elevul care a agresat-o o poate bate. El s-ar fi napustit asupra ei și a lovit-o…

- Potrivit comunicatului Inspectoratul de Politie din Judetul Somogy, un barbat din Romania si-a uitat, miercuri, sotia intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orasului Szeged. Sotul a condus apoi mai multe sute de kilometri, convins fiind ca partenera sa de viata se afla in masina.…

- Un elev a patruns cu un pistol de tip airsoft in incinta Colegiului Mihai Viteazul din orasul Ineu, din judetul Arad, a informat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arad, sublocotenent Valeriu Macovei, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, luni, in jurul orei 10.35,…

- FCSB - LAZIO ONLINE 2018: Gigi Becali admite ca partida cu Lazio este una importanta, dar nu și una mare. Patronul FCSB este de parere ca nici adversarul pe care echipa lui il va intalni in aceasta seara pe Arena Naționala nu este unul puternic. "E meci important, dar nu poti sa spui ca e…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, din localitatea Cotu Ciorii, comuna CA Rosetti a fost declarat decedat la capatul unor manevre de resuscitare care au durat aproape o ora. Barbatul a fost victima unui accident stupid dupa ce duba sub care lucra s-a prabușit peste el, strivindu-l. Se pare ca barbatul…

- Am vrea sa vorbim cu dumnevoastra despre ziua de duminica? Care duminica? Duminica asta care vine. Ce inseamna pentru dumneavoastra ziua de duminica, 11 februarie? Ce s-a intamplat pe 11 februarie? Dialogul neverosimil a avut loc vineri, 9 februarie, in biroul președintelui Federației Romane de Bob…

- Pare incredibil, dar Tania Budi a implinit 50 de ani! Ce face de arata asa? Daca te gandesti la tinerete fara batranete sunt sanse mari ca una din primele persoane publice care iti vine in minte sa fie Tania Budi. Vedeta pare sa fi descoperit secretul pentru a contracara semnele inaintarii in varsta.…

- Un tanar din China a ramas paralizat de la brau in jos, dupa ce s-a jucat pe calculator 20 de ore la un internet cafe. In timp ce medicii il pregateau sa-l duca la spital, el si-a implorat sa faca un lucru total nepotrivit in asemenea circumstante. Specialistii au facut un apel la cei care obisnuiesc…

- Pare incredibil, dar este o poveste cat se poate de adevarata! Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta (25 de ani) a profitat…

- Un tanar din China a ramas paralizat de la brau in jos, dupa ce s-a jucat pe calculator mai bine de 20 de ore, la un internet cafe. Paramedicii l-au transportat de urgența la spital, pe targa, in timp ce tanarul iși implora prietenii sa termine jocul in locul lui, scrie digi24.

- Cetatenii americani din statul Illinois care au castigat la LOTO au avut parte de o veste care i-a nemulțumit total. Acest stat din SUA si-a declarat falimentul, iar o consecinta este neplata castigurilor de la...

- Amanda Kurtovic, interul dreapta de la CSM București, a facut vineri seara, in meciul caștigat 28-22 contra Gyorului, cel mai bun meci al sau de cand a venit in Romania. Norvegianca a marcat de 8 ori, s-a aparat excelent și a adus aminte tuturor de handbalista care juca in sezoanele trecute la Larvik…

- Antrenorul Jose Mourinho si-a prelungit contractul cu Manchester United pana in 2020, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat, joi, site-ul clubului britanic. Tehnicianul portughez mai avea contract cu gruparea de pe Old Trafford pana in 2019. "Ma simt onorat si mandru ca sunt…

- La sarbatorirea Centenarului de la Colegiul National Mihai Eminescu din Buzau, Donald Tom – primul balbait al urbei, a tinut si el un discurs…asa cum stie el MAI BINE. Nu stim daca era sub influenta lui Bahus sau a pastilelor, cert este ca a iesit o comedie in toata regula.

- Polițiștii din Azuga au fost sesizați de administratorul unei societați comerciale, despre faptul ca in noaptea de 14/15 ianuarie, persoane necunoscute ar fi patruns in incinta magazinului pe care il deține in curtea casei sale și de aici ar fi sustras bauturi alcoolice, țigari și ciocolata. …

- Protestul national organizat impotriva guvernarii PSD are ecou si la Iasi: locuitorii orasului sunt asteptati in Piata Unirii, sambata dupa-amiaza, acolo unde avea loc o manifestatie pasnica.

- Dupa trei telenovele in care au jucat impreuna, Adela Popescu si Dan Bordeianu au ajuns sa se isi spuna adio definitiv. Motivul separarii celor doi, despre care nu prea s-a scris in presa la acea vreme, a fost faptul ca Dan a inselat-o chiar pe platourile de filmare.

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Fundașul columbian Yerry Mina cumparat zilele acestea de Barcelona pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras a fost la FC Vaslui. Adrian Porumboiu, fostul patron al moldovenilor, a explicat la Radio Sport 1 ca jucatorul de 23 de ani a fost in probe la FC Vaslui in 2014, cand antrenor era Liviu Ciobotariu.…

- Direcția pentru Tineret și Sport a Municipiului București (DTSMB), condusa de catre controversatul Ștefan Sandulache, a anunțat saptamana trecuta, printr-o postare pe site-ul instituției, ca iși suspenda parțial activitatea din cauza imposibilitatii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Iasi, a ales sa-si puna capat vietii luni noapte. Baiatul s-a spanzurat in padure, iar din pacate medicii sositi la fata locului nu l-au mai putut salva.

- Pedofilul din lift ar fi agent de Poliție. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera, potrivit aceleiași surse. Pedofilul din lift, din Drumul Taberei, a fost prins, dupa mai multe zile in care a fost cautat de polițiști, dar și dupa o mobilizare pe rețelele de socializare. Barbatul…

- Alexandra Dinu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu actorul Jeffrey Greenstein. Care este dieta Alexandrei Dinu. "Am slabit imediat 4 kilograme" "Singura și unica... aceste cuvinte pot fi folosite pentru a o descrie in atatea moduri diferite. Dar, pentru mine, ea este singura…

- Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, concurenții au inceput sa regrete ca au acceptat sa ia parte la cea mai mare aventura din viața lor.