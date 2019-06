Cutremurător! Un șofer de TIR l-a împușcat pe un alt șofer cu care s-a șicanat în trafic. Vezi unde a avut loc incidentul Cutremurator! Un șofer de TIR l-a impușcat pe un alt șofer cu care s-a șicanat in trafic. Vezi unde a avut loc incidentul Un șofer de camion din Romania și un coleg de breasla portughez au avut ceva de imparțit in trafic, in Italia. Cei doi s-au șicanat pe traseu, iar, cand au ajuns intr-o parcare, s-au dat jos și s-au luat la harța. Cei doi și-au dat cate o palma. Ca sa fie și mai „convingator”, romanul a scos un pistol cu aer comprimat și l-a impușcat pe rivalul sau fix in ochi, a informat gazetaromaneasca.com. Incidentul a avut loc pe autostrada, intre Imperia și Genova. Romanul a incercat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

