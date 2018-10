Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 9 ani a murit, iar prietenul lui a fost grav ranit intr-un accident, in judetul Iasi. Cei doi copii au fost loviti de o dubita, dupa ce au iesit in calea vehiculului, de pe o strada secundara. Erau asezati pe un skateboard.

- Romanul declarat inițial mort, apoi descoperit in viața, in stare grava, de rudele sale, a fost declarat din nou mort de autoritațile italiene. Barbatul este victima cu numarul 42 a tragediei care a indoli...

- Și-a pus cațelul in mașina de spalat, dupa care a inceput sa-l filmeze, in timp ce animalul se zbatea sa iasa. A postat imaginile pe Instagram, unde in scurt timp a primit zeci de critici pentru ca il abuzeaza pe animal. Motivul pentru care Tamaro Rotman din Argentina a facut acest lucru este de-a dreptul…

- Directorul Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas, Hegyi Barna, a declarat, pentru AGERPRES, ca o problema o reprezinta, pe de o parte, turistii de tranzit, care arunca gunoaie in Cheile Bicazului si Lacu Rosu, dar si localnicii si firmele din zona, care arunca deseurile menajere in diverse locuri.…

- Un apel despre un barbat inconștient intr-o mașina care ar fi luat o supradoza impreuna cu o femeie, i-a alertat pe polițiștii din Ohio care s-au prezentat in parcarea restaurantului unde se afla mașina, dar dupa cercetarea zonei au descoperit ceva cutremurator.

- Familie cu doi copii spulberata de tren. Mecanicul de locomotiva face marturii cutremuratoare: Am scos una dintre fetite Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in…

- O romanca stabilita in Italia a trecut prin momente de coșmar dintr-un motiv de-a dreptul aberant. Femeia facea curațenie pe strada, in fața porții sale, și a fost batuta de patru barbați. Aceasta a...