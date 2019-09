Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Bolivia au arestat un barbat care și-a otravit și și-a omorat cei patru copii pe care ii avea. Walter M.V a fost arestat in localiatea Santa Cruz, din Bolivia. Acesta a fost dus la centrul de detenție Palmasola, considerat unul dintre cele mai periculoase din Bolivia. Barbatul este…

- Tragedia s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi (24/25 iulie 2019) in satul Umbraresti Vale. Agresorul a fost ridicat de politisti si dus la audiere. Potrivit unor informatii preliminare, el urmeaza sa fie retinut si propus pentru arestare preventiva.

- Un barbat a murit și alte șapte persoane au fost ranite grav intr-un accident cumplit. Patru dintre victime sunt copii A fost tragedie pe o sosea din Sicilia. Un roman a murit, iar alti sapte au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a izbit de parapetii de pe marginea…

- Au trecut cateva zile de la crima care a șocat intreaga Romanie. Femeia care și-a omorat in bataie propriul copil, care se afla acum in custodia Poliției, ar fi recurs la acest gest dintr-un motiv absolut halucinant.

- Pe numele femeii a fost emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de violențaiîn familie sub forma omorului calificat Femeia acuzata ca si-a omorât copilul, sâmbata noaptea, mai are acasa doi fii, fratele…

- Un barbat din Bolivia și-a omorat parinții pentru ca aceștia au insistat sa-și termine studiile universitare. Tragedia a avut loc in orașul Cochabamba. Alvaro F.S., un barbat in varsta de 31 de ani, și-a omorat parinții dupa ce aceștia i-au cerut sa-și termine studiile universitare, pe care le incepuse…

- Tanarul din Timis care a ucis un barbat intr-un parc din Faget si a ranit mai multe persoane, a fost capturat, in trafic, joi dimineața. Se afla la volanul unei masini si nu a opus rezistenta cand a fost oprit. Va fi audiat de politisti, la Faget.

- Autoritatile boliviene au instituit masuri sanitare si au facut apel la medici din alte tari pentru a identifica o boala necunoscuta care a provocat moartea unei persoane si a afectat alte doua, potrivit ministrului Sanatatii, Gabriela Montano, citata de agentiile EFE si AFP.