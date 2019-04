Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din America și-a batut fiica pana a omorat-o pe motiv ca aceasta nu și-a facut temele. Brandon Reynolds, din Albuquerque, SUA, este acuzat ca și-a omorat fiica. Barbatul a reacționat in cel mai violent mod cand fetița sa a refuzat sa-și faca temele. Serviciile de urgența au ajuns de urgența…

- Un grup de adolescenți din Suedia a omorat in bataie un roman in Suedia. L-au omorat! Instanța, insa, a vazut altfel lucrurile. Tinerii nu sunt vinovați de crima. Pentru ce au fost, totuși, condamnați?

- Un barbat de 56 de ani a fost gasit mort in propria casa, in comuna Ciorescu, municipiul Chisinau. Politia precizeaza ca e vorba de un omor si ca a retinut un suspect: un barbat de 43 de ani, care-si recunoscut vina. Victima si agresorul au consumat bauturi alcoolice impreuna.

- Fiica lui Iosif Rotariu (57 de ani), Kassandra, lupta in continuare. Micuța in varsta de 13 ani se va pregati pentru a trece peste a 50-a operație, cu o tehnica in premiera mondiala. Kassandra, 13 de ani, a fost adoptata de Iosif Rotariu de cand avea 4 ani, dupa ce a trecut prin momente cumplite, fiind…

- O fata de 14 ani din Darmanesti, judetul Bacau, si-a injunghiat mortal mama, in timp ce femeia o certa. Femeia s-a prabusit fara suflare sub lovitura de cutit a propriei fiice, scrie Observator.tv O cearta a degenerat in crima, intr-o familie din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii din cadrul IPJ Botosani au pus miercuri in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, emise de Tribunalul Botosani, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul comiterii infractiunii de omor.