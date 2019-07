Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Șura Mare, județul Sibiu, este acuzata ca și-a omorat tatal,injunghiindu-l de mai multe ori in zone vitale. Fata a fost internata la Psihiatrie, deoarece ar fi avut, anterior, episoade psihotice, urmand sa fie stabilit daca a avut discernamant cand a comis ...

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din orasul Liteni, a fost ucis, sambata seara, atacat din spate si injunghiat de sase ori. Nenorocirea s-a produs in centrul localitatii, victima fiind urmarita de atacator in drum spre casa. Autorul crimei ar fi un minor in varsta de 17 ani, din Rotunda-Liteni, ...

- Cum s-a desfașurat crima din Bragadiru, ce se cunoaște pana acum Manuela a fost ucisa, potrivit datelor de pana acum, de prietenului iubitului sau. Cei doi baieți vorbisera despre jaf, dar susțin ca nu se gandisera deloc la crima, ci doar la jaf. Iubitul Manuelei, in varsta de 26 ani, a…

- O crima misterioasa pune autoritatile romane la grea incercare. Intr-un cartier rezidential de langa Bucuresti, o tanara de 30 de ani, absolventa de Drept, a fost ucisa cu sange rece in propria locuinta.

- Prinși cu euforia alegerilor europarlamentare, pur și simplu am ignorat un fenomen „infracțional” deosebit de grav la Lugoj. Ce credeți ca s-a intamplat in capitala culturala a Banatului? Circa 15.000 dintre cetațenii ieșiți din secțile de vot – unde și-au acordat increderea PNL-ului, USR-ului și de…

- Un iesean in varsta de 42 de ani a fost omorat duminica, 12 mai, de unchiul sau septuagenar. Tanarul a venit in vizita la batran si, dupa ce au consumat alcool impreuna, intre cei doi au izbucnit un scandal.

- Politia din Cipru a descoperit intr-un lac cadavrul unei persoane despre care considera victima criminalului in serie din Cipru și ca este fiica de 8 ani a buzoiencei Livia Florentina Bunea Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime.…