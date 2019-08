Stiri pe aceeasi tema

- Femeia disparuta de aproape o luna și gasita moarta, acoperita cu resturi de porumb, vița de vie sau crengi, pe un camp din Buzau, a fost ucisa, au stabilit, vineri, medicii legiști, in urma necropsiei, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat, vineri, ca in urma necropsiei medicii legiști…

- Suspiciuni de crima in cazul Madalinei Banu, fata de 19 ani gasita moarta pe plaja din Vama Veche. Familia fetei a cerut Politiei o noua autopsie, dupa ce ar fi descoperit urme de violenta pe trupul tinerei. Madalina Ioana Banu a fost gasita fara viata, pe 1 iulie 2019, la ora 05.00, in zona 'Baldachine'…

- Durere de nedescris in familia Ioanei Madalina Banu, tanara de 19 ani gasit moarta pe plaja, in Vama Veche. Fata disparuse de pe plasa 2 Mai saptamana trecuta, iar luni dimineata a fost descoperit trupul neinsufletit al acesteia.

- Isabel Elena Raducanu, romanca gasita moarta in conditii suspecte in Spania, urma sa devina mama peste doar trei luni. Romanca era insarcinata in luna a sasea si avea in pantece o fetita.

- Sfarsit teribil pentru Valentina, fetita de 6 ani disparuta in ziua de 10 mai, din apropierea unui rau de langa casa unor vecini. Autoritatile au confirmat ca trupul neinsufletit gasit pe marginea raului Tisa, in Ucraina, zilele trecute, este al fetitei disparuta in urma cu 17 zile.

- Flavia a fost gasita moarta in cada, de iubit. Acum, la o zi de la tragedie, fratele tinerei a facut un anunt socant despre concluzia medicului legist. Sfasiat de durere, barbatul a anuntat si cand va fi inmormantata sora lui.

- Politistii au demarat o ancheta, dupa ce necropsia a aratat ca Anamaria Suru a fost ucisa. Dupa aproximativ trei saptamani de la tragedie, astazi au avut loc perchezitii acasa la fratele tinerei moarte.

- Corpul neinsufletit al unei batrine a fost gasit marti dimineata, 7 mai, in jurul orei 11, intr-un apartament din Piatra Neamt. “Misiune deblocare usa in municipiul Piatra Neamt, strada Nicolae Iorga. La locul evenimentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri, cu o autospeciala de intervenție și…